«الاقتصاد» تناقش آليات مع شركات الطيران لتعزيز مساهمتها في توريد السلع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بحث وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مع ممثلي قطاع النقل الجوي وشركات الطيران الوطنية سبل التعاون وتطوير آليات سريعة وفعالة للتنسيق بين الجهات الحكومية والناقلات الوطنية بهدف تعزيز جهود الدولة في توريد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق الخارجية.

وركز الاجتماع على الدور المحوري الذي تؤديه شركات النقل الجوي في الدولة لتأمين توريد السلع والبضائع الغذائية والطبية ومختلف السلع الأساسية الأخرى، في ظل التحديات الراهنة التي يفرضها انتشار وباء كورونا على نطاق عالمي.

وأكد المنصوري، في بيان أمس، أن شركات الطيران الوطنية لديها إمكانات رائدة ومكانة عالمية بارزة في مجالات النقل والشحن الجوي والعمليات اللوجستية، وأن التعاون بين الحكومة وهذه الشركات في ضمان تدفق السلع والمنتجات الغذائية والطبية والأساسية إلى أسواق الدولة من مصادرها الخارجية المتنوعة، يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة للعمل بصورة مشتركة على زيادة توريد السلع وإيجاد حلول عاجلة لأي عوائق تواجهها حركة البضائع عبر طرق الشحن الجوي.

وتطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة زيادة التنسيق ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي تحديات قد تنجم عن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دول الاستيراد، بما يتضمن وضع سيناريوهات متكاملة لإيجاد شبكة أسواق بديلة وتنويع مصادر التوريد وتوسيع نطاق التعاون اللوجستي مع الشركاء التجاريين، مؤكداً أن تعزيز التعاون مع قطاع الطيران الرائد في الدولة من شأنه ضمان تدفق الإمدادات المطلوبة.