«تعاونيات» ومنافذ بيع كبرى في دبي تمنح مساحات مجانية للمورّدين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة من التعاونيات، ومنافذ البيع الكبرى في إمارة دبي، تضم كلاً من: تعاونية الاتحاد، وجمعية الإمارات التعاونية، و«كارفور هايبرماركت الإمارات»، و«اللولو هايبرماركت الإمارات»، منح المورّدين مساحات بيع مجاناً لعرض مختلف المنتجات من السلع الأساسية للمستهلك لمدة شهرين، ابتداءً من أمس، الأمر الذي يوفر على المورّدين نحو 47 مليون درهم، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، ما يعود بالنفع على المستهلكين.

دعم مختلف القطاعات

وتأتي هذه المبادرة تأييداً لمبادرات حكومة دبي ومساعيها المستمرة تجاه دعم مختلف القطاعات الاقتصادية على تنوع أحجامها، وتهيئة المناخ الملائم الذي يسمح لمختلف مكونات الهيكل الاقتصادي المحلي بالتغلب على تبعات الأزمة العالمية الراهنة، تزامناً مع العمل على تلبية جميع الاحتياجات الأساسية للمجتمع في جميع الأوقات.

وأعربت حكومة دبي عن كامل تقديرها للتعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى، وما تقوم به من دور أساسي تجاه المجتمع، والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامته، والحرص على إعلاء مصلحة الوطن، بما يتجاوز المنافع المالية والحسابات الربحية، إذ تندرج هذه الخطوة في إطار المشاركة المجتمعية الإيجابية الواسعة، من مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال، سواء من المواطنين أو المستثمرين المقيمين في الدولة، ضمن نموذج يحتذى في تكاتف الجهود وتضافر المبادرات بين القطاعين الحكومي والخاص، وعلى تباين أشكال تلك الإسهامات ضمن العديد من القطاعات، حرصاً على تعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامته، وتمكين استمرارية الأعمال على تنوّع تخصصاتها وتباين أحجامها.

تلبية المتطلبات

كما يأتي هذا الإعلان تأكيداً على تلبية متطلبات المجتمع من المنتجات الغذائية لمدة طويلة، وهو الهدف الذي تضعه حكومة دبي في مقدمة الأوليات، مع حرصها الكامل على ضمان توافر مختلف الاحتياجات الأساسية بصورة طبيعية، رغم زيادة الإقبال في هذه الفترة على المنتجات الغذائية، نتيجة لمحاولة بعض الأسر زيادة المخزون منها دون حاجة حقيقية إلى ذلك.

وأكدت جميع الجهات المعنية أكثر من مرة على توافر المنتجات الغذائية كافة بصورة طبيعية، علاوة على قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث استمرار عمل الخدمات الأساسية، من أهمها منافذ بيع الغذاء والدواء، في مقدمتها الجمعيات والـ«سوبرماركت»، إضافة إلى الصيدليات على مدار اليوم، في حين أكدت أهمية تسجيل الأفراد من عامة الناس في الموقع الإلكتروني: (dxbpermit.gov.ae) شرطاً للخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء.

دور محوري

تبرز الخطوة الإيجابية الجديدة من جانب عدد من التعاونيات، ومنافذ البيع الكبرى في إمارة دبي، بمنح المورّدين مساحات بيع مجاناً، الدور الحيوي للتعاونيات الاستهلاكية في الإمارة في مجال تنظيم واستقرار السوق ودعم المنتجات الغذائية، الأمر الذي يجعل منها ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي للإمارة، لاسيما أنها تعمل وفق آليات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

«التعاونيات» والمنافذ المشاركة

-تعاونية الاتحاد.

-جمعية الإمارات التعاونية.

-«كارفور هايبرماركت الإمارات».

-«اللولو هايبرماركت الإمارات».

المبادرة الجديدة تسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، ما يعود بالنفع على المستهلكين.