استعدادا لرمضان.. "تعاونية الاتحاد" تمدد ساعات عملها

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت إدارة "تعاونية الاتحاد"، بأنها ستمدد ساعات العمل والتسوق بمنافذها اعتبارا من يوم الأحد المقبل في إطار الاستعداد لشهر رمضان، لتصبح بين الساعة 7 صباحاً وحتى منتصف الليل، وذلك بدلا من المواعيد الحالية التي تنتهي في الثامنة مساء.



وأشار مدير إدارة التسويق والسعادة في "تعاونية الاتحاد"، الدكتور سهيل البستكي لـ"الإمارات اليوم"، إلى أن "المواعيد الجديدة والتي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المختصة في دبي، ستتيح المجال للمستهلكين شراء مستلزماتهم الخاصة بالموسم الرمضاني على أوقات متفرقة طوال اليوم ودون الحاجة للتعرض للازدحام على المنافذ في إطار التزام التعاونية بتطبيق معايير المسافات الأمنة بين المتسوقين في مواجهة انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد".



وأضاف أن "المواعيد الجديدة التي سيتم إعلانها بالمنافذ من المقرر العمل بها حتى اشعار أخر"، مبينا أن "تمديد العمل بشكل إضافي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان سيكون قيد الدراسة في اطار رصد معدلات الطلب وبما يتواكب مع احتياجات المستهلكين ويتوافق مع معايير السلامة والصحة العامة".