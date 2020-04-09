«فلاي دبي» تخصص طائرات «بوينغ 800-737» للشحن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خصصت شركة «فلاي دبي» ست طائرات من طراز «بوينغ 800-737» الجيل الجديد للعمل كرحلات شحن كاملة، لضمان إنسياب مرن لحركة السلع الأساسية عبر شبكتها وخارجها.

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب التعليق المؤقت لعمليات المسافرين كجزء من الإجراءات الاحترازية، التي أعلنتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله: «ندرك أهمية الشحن الجوي ودوره الفاعل في دعم استمرارية سلسلة التوريد والجهود على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، لضمان حركة الإمدادات الأساسية، خصوصاً خلال هذه الظروف غير المسبوقة».

وأضاف أنه «مع استمرار التداعيات الناتجة عن وباء (كوفيد-19)، تبقى الشحنات الجوية شريكاً حيوياً في تقديم الأدوية والمعدات الطبية والمواد سريعة التلف والسلع الثمينة والبريد وقطع الغيار والأدوات الإلكترونية إلى المناطق المتضررة».

وأوضح عبيدالله أن «فلاي دبي» تستخدم سعة تخزين البضائع في طائرات الركاب، وتعمل مع السلطات لزيادة قدرات الشحن، من خلال السماح بالشحن في المقصورة إلى عدد من الوجهات، بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ومنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو». وبين أن «فلاي دبي للشحن» وفرت 44 رحلة شحن حملت 146 طناً من البضائع، حيث قامت الشركة بتشغيل رحلات إغاثة إلى عدد من البلدان المتضررة من قيود السفر.

- استخدام سعة التخزين في طائرات الركاب، من خلال السماح بالشحن في المقصورة.