الأسهم المحلية تربح 26.8 مليار درهم

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

سجلت أسواق المال المحلية ارتفاعات قوية، نتيجة عمليات شراء انتقائية، تمت خلال تعاملات جلسة أمس، حيث ارتفع مؤشرا «دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية» بنحو 5.5% في كلا السوقين، فيما حققت القيمة السوقية للأسهم المدرجة مكاسب بلغت 26.8 مليار درهم. وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته مرتفعاً بنسبة 5.54% عند مستوى 1785 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 337 مليون درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات، أمس، مرتفعاً بنسبة 5.5% عند مستوى 3928 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 176 مليون درهم.

إلى ذلك، قال المحلل المالي، محمد علي ياسين، إن «ارتفاعات، أمس، جاءت قوية وتحتاجها الأسواق بشدة، لتعزيز ثقة المستثمرين، والتأكد لهم أن الفرص كبيرة».

وأوضح ياسين لـ«الإمارات اليوم»: «أن هناك عاملَين مهمَين وراء ارتفاعات السوقين: الأول يتمثل في التجاوب مع أداء السوق الأميركي، الذي صعد خلال جلسة، أول من أمس، بنسبة 7%، بينما العامل الثاني كان الأخبار الإيجابية عن تراجع عدد المصابين والوفيات بسبب فيروس (كورونا)، بما يعطي انطباعاً ببدء انحسار الوباء». وأضاف أن «جلسة تعاملات، أمس، في السوق المحلية، سجلت صعود عدد من الأسهم الثقيلة الوزن في المؤشر بنسب كبيرة، لاسيما البنوك».

وبيّن ياسين أن «عمليات شراء انتقائية سادت جلسة التداول، ما يعني ارتفاع الوعي لدى المستثمرين بأداء الشركات وتوقعاتها المستقبلية».