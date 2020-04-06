7.692 مليارات درهم انكشافات البنوك والشركات المحلية على «إن إم سي»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

بلغ إجمالي انكشافات البنوك والشركات المحلية على مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية وشركاتها التابعة وشركة الإمارات للصرافة، سبعة مليارات و692 مليون درهم، بحسب الإفصاحات الرسمية التي أرسلتها هذه الجهات إلى سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، وذلك على خلفية المشكلات المالية التي تواجهها المجموعة، التي تتخذ من الدولة مقراً لها، ومدرجة في سوق لندن منذ عام 2012.

وجاء الانكشاف الأكبر لبنكي أبوظبي التجاري وأبوظبي الإٍسلامي، بواقع 3.6 مليارات درهم للأول، و1.1 مليار درهم للثاني في أبوظبي، إضافة إلى بنك دبي الإسلامي بقيمة 1.6 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وتفصيلاً، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تقديم تسهيلات تمويلية، بما يعادل 291.4 مليون دولار (1.1 مليار درهم) إلى مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، مع ضمانات من مجموعة «إن إم سي»، من خلال تسهيلات عدة.

وأفاد المصرف في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية بأنه استثمر نحو 31 مليوناً في صكوك المجموعة، لكنه لم يحدد 31 مليون دولار أو درهم، مؤكداً عدم انكشافه على شركة «فينابلر»، وشركة «مركز الإمارات للصرافة».

أما بنك أبوظبي التجاري، أوضح أنه كان من بين 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية أقرضت مجموعة «إن إم سي»، مبيناً أن حجم الديون الممنوحة من قبله إلى الشركة يبلغ نحو 981 مليون دولار (3.6 مليارات درهم)، كما في 31 مارس 2020، ويشكل أقل من 1% من إجمالي أصوله.

وفي سوق دبي المالي، أفصح بنك دبي الإٍسلامي أن لديه انكشافاً على مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية وشركاتها التابعة.

وأوضح البنك في بيان له أن انكشافه على المجموعة يقدر بـ425 مليون دولار (1.6 مليار درهم) حتى 31 مارس 2020. وأضاف أن «نور بنك»، التابع له، لديه أيضاً انكشاف على «إن إم سي» بقيمة بلغت 116 مليون دولار (426 مليون درهم).

من جهته، قال بنك الفجيرة الوطني إن قيمة انكشافه على المجموعة تبلغ 289 مليون درهم، بينما قال بنك الإمارات دبي الوطني إن لديه انكشافاً هو

ومصرف الإمارات الإسلامي بقيمة 747.3 مليون درهم.

أما بنك أبوظبي الأول أفاد بأنه لا يوجد لديه أي انكشاف ممول على المجموعة، لكن يوجد فقط انكشاف غير ممول بقيمة ثلاثة ملايين درهم، عبارة عن خطاب ضمان مغطى نقداً بالكامل، وتنتهي صلاحيته في مايو المقبل.

وقال البنك العربي المتحد، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في افصاح له أيضاً، إنه منكشف على المجموعة بقيمة 135.3 مليون درهم، فيما ذكر بنك أم القيوين الوطني، المدرج في السوق ذاته، أن لديه انكشافاً على مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة بقيمة 50 مليون درهم، عبارة عن قرض تجاري.

وبيّن مصرف عجمان، المدرج في سوق دبي المالي، أن إجمالي انكشافاته تبلغ 152 مليون درهم.

وقال بنك المشرق إن لديه انكشافاً بقيمة 502 ألف درهم كفالات بنكية ومغطاة نقدياً بنسبة 100%، كما أكدت شركات عدة مدرجة في سوق دبي المالي في بيانات صدرت عنها، انكشافها على مجموعة «إن إم سي» وشركاتها التابعة، و«الإمارات للصرافة» بمبالغ بلغت قيمتها الإجمالية 18.5 مليون درهم.

يشار إلى أن الشركات هي: «إعمار مولز» (3.2 ملايين درهم)، «إعمار العقارية» (167 ألف درهم)، «أرامكس» (334.9 ألف درهم)، «دار التكافل» (11.35 مليون درهم)، «الصقر للتأمين» (3.5 ملايين درهم)، فيما أفصحت 13 شركة أخرى بعدم وجود أي انكشافات على المجموعة.

استراتيجية

كشف رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة «إن إم سي هيلث»، فيصل بلهول، عن استراتيجيته الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة، وتمكينها من توفير خدماتها الطبية المهمة، دعماً للجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لوباء «كوفيد-19».

وقال بلهول: «إن قائمة أولوياته المباشرة تتضمن تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة، بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للتصدي لأزمة (كوفيد-19)، وإعطاء الأولوية لدفع رواتب ومستحقات الكوادر الطبية، والقائمين على توفير الرعاية الصحية في المجموعة، والمورّدين الأساسيين».

ويأتي الكشف عن الاستراتيجية في غضون أسبوع واحد من تسلم بلهول لمنصبه الجديد، حيث أكد التزام الإدارة الجديدة تجاه الشركة وكوادرها الطبية والمرضى والمساهمين والمقرضين.

شركات عدة مدرجة في «دبي المالي» أكدت انكشافها على «إن إم سي» وشركاتها التابعة.

«أبوظبي التجاري» من بين 80 مؤسسة أقرضت «إن إم سي».

1.6

مليار درهم انكشاف «دبي الإٍسلامي» على «إن إم سي».