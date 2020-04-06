«طيران الإمارات» تبدأ نقل المسافرين من المبنى رقم «2»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت مؤسسة مطارات دبي بأن السلطات الإماراتية منحت شركة «طيران الإمارات» الموافقة لنقل المسافرين من دولة الإمارات إلى بعض الوجهات، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك، ستبدأ الشركة اليوم عملياتها إلى وجهات محدّدة من المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي.

ونصحت المؤسسة المتعاملين الراغبين في السفر الاتصال بـ«طيران الإمارات» مباشرة، للحصول على معلومات إضافية أو حجوزات السفر، لافتة إلى أن جميع الركاب المغادرين سيخضعون لمسح حراري في مطار دبي الدولي، كما يتم تذكير الركاب بإحضار أقنعة الوجه والقفازات، والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

وذكرت «مطارات دبي»، على موقعها الشبكي، أن هذا التطوّر يأتي بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت عبر مطارات الإمارات، اعتباراً من الساعة 11:59 مساءً يوم 24 مارس لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أنه، وبصرف النظر عن عمليات «طيران الإمارات» المذكورة، فإنه سيتم تشغيل رحلات الشحن والإخلاء الطارئة فقط من مطاري دبي الدولي و«دبي ورلد سنترال» خلال هذه الفترة.

وأكدت المؤسسة التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها، لضمان صحة وسلامة المتعاملين والمجتمع والموظفين.

على الركاب إحضار الأقنعة والقفازات، والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.