نصائح للتسوّق المسؤول

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أوضحت مؤسسة (The Credit Counselling Society)، المتخصصة في تقديم الاستشارات المالية، أن التسوّق المسؤول هو أن تكون العملية مبنية على الاحتياجات الأساسية، ضمن حدود الميزانية المتاحة، بحيث لا يتحكم الخوف والفزع في أسلوب الإنفاق خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن العديد من المستهلكين يلجأ إلى الشراء بكميات كبيرة وفي أسرع وقت، دون أن يضع في الحسبان أن الشركات تعيد تزويد المخازن بشكل منتظم بالمواد والسلع.

وأضافت أن مستهلكين يفرطون في الإنفاق أو يشترون أشياء لا يريدونها ولا يحتاجون إليها، ويسببون ضغطاً على الإمدادات، مبينة أن الشراء الزائد - بدافع الذعر و«التخزين» - ليس ضرورياً، ويمكن أن يتسبب في مشكلات لدى الأفراد من ذوي الميزانيات المحدودة، ولفئات مجتمعية، مثل كبار المواطنين، الذين قد يواجهون مشكلات في التنقل. ولفتت المؤسسة إلى أنه من الضروري وضع قائمة بالمواد اللازمة، والالتزام بها، وشراء ما يحتاجه الأفراد فقط، وتجنب اقتناء الأشياء لمجرد أنها متاحة على الرفوف، موضحة أنه بالنسبة للذين لا يستخدمون ميزانية، فقد حان الوقت لإنشاء واحدة، فإذا لم يكونوا متأكدين من مقدار نفقاتهم الشهرية الفعلية الخاصة بالتسوّق، فإن ذلك قد يزيد العقبات المالية، لكن من المهم تسجيل النفقات الثابتة وتتبعها، فلإنفاق ليس طريقة ذكية للتسوّق.

ونصحت بالتسوّق مرة واحدة فقط في الأسبوع، إذ يميل الأفراد إلى إنفاق المزيد إذا توقفوا في المتجر كل يوم أو مرات عدة في الأسبوع، مع ضرورة التحقق من السعر بانتظام. وأضافت المؤسسة أن أحد أهم مبادئ التسوّق المسؤول، هو استخدام عروض الخصم لشراء منتجات تحتاجها بالفعل، والتحقق من جدوى العروض بالنسبة إليك.

يجب عدم الإفراط في الإنفاق، أو شراء أشياء ليست ضرورية.