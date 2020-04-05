4882 رخصة تجارية مسجلة في أبوظبي خلال 3 شهور بارتفاع 51.4%

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

ارتفع اجمالي عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة في أبوظبي خلال الربع الرابع من عام 2019 الى 4882 رخصة تجارية مقابل 3224 رخصة تجارية مسجلة خلال الفترة نفسها من العام 2018 بارتفاع نسبته 51,4%

وقال مركز الإحصاء في أبوظبي في النشرة الإحصائية الربعية الربع الرابع 2019 التي أصدرها امس ان عدد الرخص التجارية المجددة في الامارة في الربع الرابع من عام 2019 بلغ 19 الف و378 رخصة مقابل 20 الف و238 رخصة خلال الربع نفسه من عام 2018 بتراجع بلغ 4,2%.

ووفقا للمركز بلغ عدد الرخص الملغاة خلال الربع الرابع من 2019 نحو 985 رخصة مقابل 1109 رخصة خلال الربع الرابع من 2018 بتراجع بلغ 11,2 % مما يعد مؤشرا على تحسن الوضع الاقتصادي وتراجع معوقات الاستثمار

وفي الوقت نفسه انخفض الرقم القياسي لاسعار سله المستهلك بنسبة 0,9% خلال عام 2019 مقارنة مع عام2018 حيث بلغ الرقم القياسي 110,7نقطة خلال عام 2019 مقابل 111,6نقطة عام 2018