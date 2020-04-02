«اقتصادية أبوظبي» تصادر 71.7 ألف سلعة مغشوشة خلال 4 أيام

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، أن الدائرة صادرت 71 ألفاً و775 سلعة مغشوشة ومخالفة للاشتراطات، خلال 3450 زيارة وحملة تفتيشية، خلال الأيام الأربعة الماضية، كما تم توجيه إنذارات وتوقيع غرامات مالية بحق منافذ بيع رفعت الأسعار، أو خالفت التعاميم الصادرة من الدائرة.

وقال البلوشي، خلال أول إحاطة إعلامية للدائرة، عبر برنامج «ستديو 1»، التابع لإذاعة أبوظبي، إنه يجري - بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية - تسريع عملية تخليص البضائع جمركياً، فيما يتم نقل البضائع القادمة بحراً عبر الجو، حال تعذر وصولها بالطريقة السابقة، على أن تتحمل الحكومة فارق الكلفة لدعم المستهلكين.

وشدد وكيل «اقتصادية أبوظبي» على وفرة الخيارات الاستهلاكية أمام المستهلكين في ظل الظروف الراهنة.