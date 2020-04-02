«تعاونية الاتحاد» توزع 24% أرباحاً نقدية عن 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقرّت الجمعية العمومية لتعاونية الاتحاد، توزيع أرباح نقدية بنسبة 24%، إضافة إلى توزيع نسبة 6% عائد على مشتريات المساهمين، وذلك عن أعمال التعاونية للسنة المالية 2019.

جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي الـ38، الذي عقد باستخدام تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بُعد للمرة الأولى.

وقال رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، ماجد حمد رحمه الشامسي، في بيان صادر، أمس، إن «إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين للعام الماضي بلغ 479.02 مليون درهم، تمثل 93.4% من صافي الأرباح»، موضحاً أن «التعاونية حققت أرباحاً صافية لسنة 2019، قدرها 512.88 مليون درهم، بنمو 10% عن صافي ربح عام 2018، رغم التحديات الاقتصادية والمنافسة الشديدة بين الشركات وخفض أسعار العام الماضي عن 2018 بنسبة وصلت إلى أكثرمن 10%، وعروض بطاقة (تميز) بنسبة 6%». وأضاف الشامسي أن «الجمعية العمومية أقرّت هذا العام عدم توزيع أسهم منحة، حفاظاً على ربحية أسهم المساهمين، وتعزيز قيمتها السوقية، بما يصب في مصلحة المساهمين، ويسهم في ربط سعر السهم بالأداء المؤسسي».

وأشار إلى أن «التعاونية» حافظت على إجمالي المبيعات، حيث بلغ نحو 2.297 مليار درهم خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هامش الربح (صافي الربح إلى المبيعات) بلغ 24.5%، وهي نسبة تعدّ الأعلى منذ عام 2014، كما بلغ العائد على رأس المال (صافي الربح إلى رأس المال) 29%، والعائد على حق الملكية (صافي الربح إلى حق الملكية) 16%، فيما نمت أصول «التعاونية» خلال عام 2019 نحو 15%، لتتجاوز 3.7 مليارات درهم.