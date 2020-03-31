«الإمارات للشحن الجوي» تربط العالم وتواصل نقل الإمدادات الطبية والمواد الغذائية

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

هبطت إحدى طائرات «الإمارات للشحن الجوي» في مطار ساو باولو البرازيلي حاملة 500 ألف طقم فحص «كوفيد-19». وقد جرى نقل هذه الحمولة من مدينة جوانزو الصينية عبر دبي، وستليها شحنة أخرى مماثلة إلى الوجهة ذاتها. وشغلت الناقلة رحلتي تشارتر، نقلتا نحو 200 طن من الإمدادات الصحية، مثل معقم اليدين والأقنعة الواقية والقفازات، من هونغ كونغ إلى سيدني، في حين حملت رحلة أخرى إمدادات طبية إلى كراتشي.

ونقلت إحدى طائرات الإمارات للشحن الجوي (بوينغ 777F) على رحلة تشارتر خاصة نحو 100 طن من مواد الإغاثة، بما في ذلك معدات المستشفيات، إلى ميلانو. كما جرى نقل أكثر من 55 طناً من الأدوية الحساسة للحرارة من مومباي إلى نيويورك. وستشغل الناقلة أيضاً خلال أبريل تسع رحلات شحن تشارتر إلى بودابست لنقل إمدادات، مثل أقنعة الوجه والمعدات الطبية، إلى هنغاريا.

وقالت الشركة في بيان إنه إضافة إلى نقل الإمدادات الطبية الحيوية حول العالم، تلعب الإمارات للشحن الجوي أيضاً دوراً محورياً في نقل المواد الغذائية إلى دولة الإمارات ودول الخليج والشرق الأوسط عامةً. فقد شغّلت خلال الأسبوع الأخير من مارس رحلات، خاصة من باكستان والهند، لتوريد أكثر من 150 طناً من المنتجات سريعة العطب إلى دبي. كما تنقل رحلات شحن خاصة منتجات سريعة العطب من كل من القاهرة ونيروبي إلى دبي وغيرها من دول المنطقة.

وتعيّن على «الإمارات للشحن الجوي»، التي تعمل في بيئة عالمية سريعة التغير، التكيف وإعادة ترتيب عملياتها وشبكة خطوطها، لضمان استمرارها في تسهيل نقل السلع الأساسية، إضافة إلى دعم الاقتصادات ومساعدة الشركات في جميع أنحاء العالم على مواصلة أعمالها من خلال المحافظة على استمرار وانسيابية سلاسل التوريد العالمية.

وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات» نبيل سلطان: «نؤكد في هذه الأوقات العصيبة التزامنا أن نكون بمثابة حزام ناقل عالمي لنقل المنتجات التي تمسّ الحاجة إليها، مثل المواد الغذائية والأدوية، وكذلك المعدات والآلات والمكونات الأخرى التي تعتبر حيوية لاستمرار أعمال الصناعات الأساسية. وبفضل مرونتنا وتركيزنا على خدمة عملائنا، فقد استطعنا خلال فترة وجيزة إنشاء شبكة جديدة وجدول زمني لعمليات الشحن، باستخدام الطاقة التي توفرها عنابر الشحن على طائرات الركاب بوينغ 777 ذات الهيكل العريض، التي تعزز السعة المتاحة على طائراتنا المخصصة للشحن».