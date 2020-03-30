"أبوظبي الإسلامي" يوزع 994 مليون درهم على المساهمين

المصدر: أبوظبي - وام

أقرت الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 994 مليون درهم تقريبا 27.38 % من رأس المال عن العام الماضي، كما صادقت على زيادة نسبة تملك الأجانب لتصل الى ‎%‎40 كحد أقصى.



وتم تحديد تاريخ السادس من أبريل المقبل آخر يوم للمشاركة في التوزيعات، فيما تم تحديد الثامن من أبريل لاستحقاق الأرباح التي سيتم توزيعها خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.



وكان مصرف أبوظبي الإسلامي حقق أرباحا بقيمة 2.6 مليار درهم خلال العام 2019 بنمو قدره 4% مقارنة بالعام 2018، ونمت الأرباح التشغيلية بنسبة 4.4% لتصل إلى 3.26 مليارات درهم مدفوعة بنمو أصول تمويل العملاء بنسبة 3.1% إلى 81.1 مليار درهم وزيادة الدخل من الاستثمارات بنسبة 30.7% لتبلغ 687.0 مليون درهم.



وبلغ إجمالي أصول المصرف 125.9 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو نسبته 0.6% مقارنة مع 125.2 مليار درهم في 31 ديسمبر 2018.