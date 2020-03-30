أحمد بن سعيد: فرق «الإمارات للشحن الجوي» تعمل على مدار الساعة لتأمين السلع الأساسية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»، والمجموعة، إن الغالبية العظمى من القوى العاملة لدى المجموعة حول العالم، بمن فيهم أكثر من 75 ألف موظف في دولة الإمارات، يعملون الآن من المنزل، باستثناء بعض الأدوار الحيوية التشغيلية.

وأكد سموه في رسالة داخلية للموظفين، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه لا يوجد نقص في المواد الغذائية والإمدادات الطبية، مشيراً سموه إلى أن فرق الشحن في «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لشركة طيران الإمارات، و«دناتا»، تعمل على مدار الساعة لدعم الممرات التجارية العالمية وشحنات السلع الأساسية إلى الإمارات وحول العالم.

وأضاف سموه: «يخضع حالياً ثلث سكان العالم لحظر كامل أو جزئي تفرضه مدنهم أو بلدانهم لاحتواء انتشار (COVID-19)»، لافتاً إلى أن مجموعة الإمارات تدعم بشكل كامل برنامج التعقيم الوطني في دولة الإمارات، حيث أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع كل المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، البرنامج لإجراء التعقيم الكامل الذي يشمل جميع المرافق.

وتابع سموه: «تتأثر حياتنا اليومية بتقييد حركة الجمهور والتجمعات، وإغلاق المتاجر والأنشطة الترفيهية، لكن هذا الإزعاج مؤقت، وما تفعله حكومة الإمارات العربية المتحدة هو وضع صحة وسلامة الناس فوق كل اعتبار». وذكر سموه أنه «في معظم الأماكن التي يوجد فيها موظفونا، تتوافر الخدمات الأساسية عبر الإنترنت، بحيث يمكننا جميعاً البقاء على اتصال مع بعضنا بعضاً، ومع عائلاتنا وأصدقائنا، باستخدام تقنيات مختلفة، سواء رسائل البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو تطبيقات المراسلة، أو المؤتمرات، أو المكالمة الهاتفية».