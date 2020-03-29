«مارينا أركيد» مستوحى من شكل الزهرة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«مارينا أركيد» برج فاخر يتكون من 47 طابقاً، ويقع في دبي مارينا، ويتميز البرج بإطلالة جميلة على نخلة جميرا ومدينة دبي للإعلام وشاطئ جميرا ونادي الإمارات للغولف، وتصميمه مستوحى من زهرة «الأركيد»، ويتميز البرج بموقعه الفريد الذي يتيح للمقيمين فيه الوصول بسهولة إلى معالم دبي البارزة، ويقع بالقرب من ترام ومترو دبي، فضلاً عن قربه من المطاعم ومتاجر التجزئة الشهيرة في الإمارة. وقامت شركة «المدائن العقارية» بإنشاء البرج عام 2017، وهو يضم 280 شقة تتنوع بين غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف وأربع غرف، فضلاً عن 10 وحدات دوبلكس منها خمس وحدات سكنية تحتوي على حديقة وجاكوزي خاص لكل وحدة، بالإضافة إلى شقق دوبلكس، ويضم البرج صالة رياضية وبركة سباحة، وتتوافر في البرج ثمانية مصاعد. ويعد من الأبراج المصممة على النظام الفندقي، ويتميز بنوافذ زجاجية مزدوجة، وهو مبني بمواد مضادة للاحتراق. وتلبي الوحدات السكنية في «مارينا أركيد»، التي تحمل تصاميمها بصمة خبير التصميم الداخلي الإيطالي، ماتيو نونزايتي، احتياجات نمط الحياة المتطور للسكان من خلال تجهيز البرج بالمرافق ووسائل الراحة، مثل خدمة الكونسيرج لتوفير متطلبات سكان البرج، فضلاً عن خدمة صف السيارات مجاناً على مدار الساعة، للمقيمين والزوار على حد سواء، وطاقم ضيافة مدرب لنقل الأمتعة والمشتريات، ويقدم البرج كذلك خدمة الاستقبال للسكان والضيوف عند وصولهم.