«باي شور» مجمع سكني بإطلالات خلابة على «رأس الخور»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد مشروع «باي شور» واحداً من حزمة مشروعات أطلقتها دبي بجانب برج الخور، وبعد النجاح الذي حققه كل من «بريز» و«سانسيت» في خور دبي، قررت شركة «إعمار العقارية» إطلاق هذا المشروع، وهو عبارة عن مجمع سكني يضم شققاً بمساحات مختلفة وإطلالات على برج خور دبي وعلى مرسى الخور. ويضم المشروع مرافق تقدم مختلف الخدمات ووسائل الراحة للقاطنين. ويضم المشروع شققاً تتألف من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم.

وقدمت الشركة للمشترين في هذا المشروع تسهيلات، من أبرزها خمس سنوات مجانية على مستوى خدمات تدبير وتسيير المبنى، بالإضافة إلى التكفل بنصف كلفة رسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.