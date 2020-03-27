مساهم يقترح توزيعات ثابتة لـ «أدنوك للتوزيع» لعام 2021

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت شركة أدنوك للتوزيع إفصاحاً من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية، بخصوص مقترح من قبل أحد مساهميها، الذي يمتلك أكثر من 10% من أسهم الشركة، ليتم إدراجه ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، المقرر انعقاده يوم 31 مارس 2020.

وينص المقترح على إحداث تعديل على سياسة توزيع أرباح شركة أدنوك للتوزيع لعام 2021، لتصبح ثابتة، وتبلغ توزيعات الأرباح 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) حداً أدنى، وهو ما يعكس 20.57 فلساً للسهم، ويتوقع أن يدفع نصفها في أكتوبر 2021، ونصفها الآخر في أبريل 2022. وذلك بدلاً من السياسة الحالية لتوزيع الأرباح التي تحدد توزيعات الأرباح بنسبة 75% من الأرباح القابلة للتوزيع لعام 2021.

كما ينص المقترح على دفع توزيعات أرباح بنسبة 75% من الأرباح القابلة للتوزيع حداً أدنى لكل سنة مالية بدءاً من 2022 وما تليها.

ووفقاً لذلك الإشعار، تظل بقية أقسام سياسة توزيع الأرباح من دون تعديل.

يذكر أن التعديل المقترح بخصوص سياسة توزيعات الأرباح سيوفر رؤية واضحة بخصوص توزيعات الأرباح للمساهمين لعامي 2020 و2021.

وأوضح المساهم أن المقترح جاء نتيجة ثقته بالوضع المالي القوي للشركة، وقوة ميزانيتها العمومية، وقدرتها على تحمل ظروف السوق الحالية، وذلك بفضل قلة تأثرها بتقلب أسعار النفط، والثقة بقدرة الشركة على تحقيق أهدافها للنمو.

كما أعلنت شركة أدنوك للتوزيع أنها ستستضيف اجتماع الجمعية العمومية السنوية لها، عبر تقنية الاتصال المرئي، لأول مرة، في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

75 %

من الأرباح القابلة للتوزيع يتم تقديمها حداً أدنى لكل سنة مالية بدءاً من 2022 وما تليها.