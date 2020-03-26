غرفة دبي تفعل خطة للعمل عن بعد بنسبة 100% الأسبوع المقبل

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم إن "غرفة دبي فعلت خطتها للعمل عن بعد بنسبة 100% ابتداءً من يوم الأحد المقبل"، مؤكدا في رسالة موجهة إلى موظفي غرفة دبي أن الجميع سوف يعمل من المنزل، وفق استراتيجية الغرفة لدعم استمرارية الأعمال، وخدمة مجتمع الأعمال. لافتا أن غرفة دبي اليوم تثبت مجدداً أنها استشرفت المستقبل من خلال التحول الذكي، من خلال مواجهة التحديات والتغلب عليها".



وقال بوعميم في رسالة حصلت الـــ "الإمارات اليوم" على نسخة منها: "أخاطبكم اليوم ونحن ندخل مرحلة جديدة في إطار الجهود الحكومية الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث سيتم إطلاق برنامج التعقيم الوطني لكل المرافق العامة في الدولة، والذي سيساهم في الحفاظ على صحة جميع المواطنين والمقيمين. وأضاف: "أريد أن أطمئنكم أن إجراءات هذه المرحلة والتي تشمل التزامنا جميعاً بالبقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للحالات الطارئة بدءاً من مساء اليوم وحتى صباح يوم الأحد القادم، هي إجراءات وقائية تستهدف ضمان سلامة الجميع".



وقال بوعميم إن الجميع على ثقة أن حكومتنا وقيادتنا الرشيدة تبذل أقصى طاقاتها من أجل تحقيق هذا الهدف، مشيرا الى "الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة خلف الكواليس لتأمين صحة وسلامة أهل هذه الأرض الطيبة"، بحسب تصريحاته.

ودعا الجميع للتحلي بالإيجابية والتفاؤل، قائلا إنها "أيام قليلة، نتعاون فيها جميعاً للالتزام بإرشادات وإجراءات الهيئات الحكومية المعنية، وبعدها وبدعم القيادة الرشيدة وجهود خط دفاعنا الأول كوادرنا الطبية، وتعاوننا جميعاً، سنعود معاً أكثر قوة وإصراراً، وسنجتمع مجدداً كعائلة غرفة دبي للاحتفال بانتصارنا على هذا الوباء العالمي".



وقال إن سلامة الجميع مهمة، وهو ما دعا إلى تفعيل خطة العمل عن بعد بنسبة 100% ابتداءً من يوم الأحد المقبل، حيث سنعمل كلنا من منازلنا، وفق استراتيجيتنا لدعم استمرارية الأعمال، وخدمة مجتمع الأعمال. اليوم نثبت مجدداً بتحولنا الذكي أننا استشرفنا المستقبل، وواجهنا التحديات وتغلبنا عليها. وأكد بوعميم ثقته في فريق العمل بغرفة دبي، وبجهوده والتزامه الذي لا حدود لها، داعيا الى الالتزام بالعمل من المنزل خلال هذه الفترة، وتطبيق إرشادات الجهات المعنية.



