إطلاق متجر دبي الإلكتروني.. تعرف على التفاصيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصبح من الممكن للمستهلكين في دولة الإمارات التسوق على الإنترنت بكل ثقة من خلال متجر دبي الإلكتروني: (www.dubaistore.com)، وهو موقع إلكتروني جديد للتسوق في الدولة، تم تأسيسه وإطلاقه من قبل "ديجيتال إكونومي سوليوشينز"، وهي شركة مساهمة بين شركة "إماراتك لتكنولوجيا المعلومات" واقتصادية دبي.

ويعد "دبي ستور" أول مبادرة للتسوق الإلكتروني في الإمارات لدعم المؤسسات والمتاجر الصغيرة والمتوسطة، حيث يسهل الفرصة لتلك المؤسسات لبيع منتجاتهم عبر الإنترنت ويسهم في إيجاد ميزة تنافسية ايجابية مع الأسماء الكبيرة في هذا المجال، كما يوفر تجربة تسوق ممتعة وفريدة من نوعها لكل من البائعين والمتسوقين في الدولة.

ويمكن للعملاء طلب الإلكترونيات، والعطور ومستحضرات التجميل، والمنتجات المنزلية وأدوات المطبخ، والمنتجات المخصصة للأطفال، وإكسسوارات الموضة عبر الموقع الإلكتروني الجديد، مع إضافة المزيد من السلع في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ديجيتال إكونومي سوليوشينز"، عبدالله حسن، في بيان صادر اليوم، إن "(دبي ستور) مثال حقيقي عن المساهمة المحلية لـ(ديجيتال إكونومي سوليوشينز) والحكومة في تسريع الخطط الاستراتيجية والمبادرات الحكومية الذكية الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي في دبي".

وأضاف: "يتمثل هدفنا في توفير نموذج أعمال من شأنه زيادة المنافسة الصحية في السوق لما فيه فائدة عالم التجارة الإلكترونية، وذلك مع المحافظة في الوقت ذاته على أفضل بيئة للتسوق الآمن والموثوق".

وأشار حسن إلى أن "دبي ستور" يساعد التجار على بيع منتجاتهم، حيث يوفر لهم العناصر اللازمة لعرض منتجاتهم على الإنترنت وإدارة متجرهم بسهولة، مبينا أن ذلك يتم من خلال السماح للشركات المرخصة في دولة الإمارات بالتواصل المباشر مع العملاء، وإنشاء مواقعهم الصغرى الخاصة، وتحميل منتجاتهم، ومعالجة الطلبيات، وتحضير المجموعات، وتلقي الدفعات المالية.

وتابع أنه يتعين على المتسوقين ببساطة تسجيل بياناتهم، وتصفح فهرس موثوق وطلب منتجاتهم عن طريق الدفع سواء من خلال بطاقة ائتمان أو محفظة "نقودي" الرقمية أو عبر الدفع نقداً عند التسليم.

وأوضح حسن أنه عند إتمام عمليات الطلب والدفع، يقوم متجر "دبي ستور" باستلام وتسليم المنتجات عبر شركة البريد السريع الخاصة بها، حيث يوفر المتجر للعملاء الشحن السريع وإمكانية إعادة المشتريات بشكل مجاني ضمن 15 يوماً، كما يضمن التسليم للمتسوقين ابتداء من اليوم التالي للطلب.