لمواجهة "كورونا".. 12 شركة طيران عربية تلغي جميع رحلاتها الجوية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

امتثالاً للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية التي تصدرها الحكومات والسلطات حول العالم في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اضطرت شركات الطيران حول العالم إلى إلغاء آلاف الرحلات، وفيما أعلنت نحو 65 شركة طيران وقف رحلاتها الجوية الدولية بالكامل لجأت شركات أخرى إلى خفض السعة المقعدية بنسب راوحت بين 30 و90% مع إغلاق العديد من الدول لحدودها أمام الرحلات الجوية.



ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اتخذت شركات الطيران في المنطقة تدابيراً واسعة النطاق لخفض التكاليف والتخفيف من الآثار المالية المرافقة لأزمة تفشي الفيروس، ولكن نظراً للحظر المفروض على حركة الطيران، إلى جانب القيود الدولية والإقليمية على السفر، تشهد الناقلات تراجعاً كبيراً في عائداتها.



إليكم قائمة بـ 12 شركة طيران عربية أعلنت عن إلغاء جميع رحلاتها الدولية المنتظمة واستثنت بعضاً من هذه الشركات الرحلات الداخلية أو تلك المخصصة للشحن.



1. الخطوط السعودية: تعليق جميع الرحلات مؤقتاً، وذلك اعتباراً من 15 مارس 2020، وحتى إشعار آخر.



2. الملكية الأردنية: تعليق الرحلات الجوية للركاب من 17 إلى 31 مارس 2020.



3. طيران الإمارات: التزاماً بتوجيهات حكومة دولة الإمارات، ستعلق الناقلة مؤقتاً جميع رحلات الركاب لمدة أسبوعين اعتباراً من 25 مارس الجاري.



4. العربية للطيران: إيقاف كافة رحلاتها من وإلى دولة الإمارات بشكل مؤقت اعتباراً من 26 مارس 2020؛ لمدة أسبوعين.



5. الاتحاد للطيران: تعليق جميع رحلاتها من وإلى وعبر أبوظبي مؤقتاً بدءاً من 25 مارس ولمدة 14 يوماً.



6. فلاي دبي: تعليق الرحلات مؤقتاً اعتباراً من يوم الخميس 26 مارس 2020 وحتى 9 أبريل كجزء من التدابير الاحترازية.



7. فلاي ناس: تعليق جميع رحلات الطيران لمدة أسبوعين اعتباراً من 15 مارس 2020.



8. الخطوط الملكية المغربية: تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والداخلية حتى إشعار آخر.



9. مصر للطيران: تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار أخر في إطار الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها السلطات.



10. الخطوط الكويتية: تعليق الرحلات الجوية الدولية في اجراءات احترازية من تفشي فيروس كورونا المستجد.



11. ‎طيران الجزيرة: بعد قرار مجلس الوزراء بإغلاق مطار الكويت الدولي، علقت الناقلة جميع رحلاتها.



12. الخطوط الجوية الجزائرية: إلغاء جميع الرحلات الدولية من 18 مارس 2020 وحتى 4 أبريل 2020.