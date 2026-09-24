الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس، الموافق 24 سبتمبر الجاري، وحتى إشعار آخر.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأميركي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات بمختلف دول العالم.

وأوضحت الهيئة أنها ستستمر في إطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها، لحين عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بين البلدين.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.