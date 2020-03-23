الاقتصاد: منافذ البيع والجمعيات مستمرة في العمل ولا داعي للتزاحم

المصدر: عبير عبد الحليم- أبوظبي

قال مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي ان منافذ بيع السلع الغذائية والجمعيات التعاونية في المراكز التجارية مفتوحة ومستمرة في العمل وفقا لمواعيدها التي كانت تعمل بها سلفا دون تغيير بالرغم من إغلاق المراكز التجارية ومراكز التسوق مؤقتاً.



واوضح النعيمي انه لا داعي للتزاحم بين المستهلكين خاصة وان المنافذ لم تتأثر باغلاق المراكز التجارية.



ونوه إلى أن هناك وفرة في السلع في مختلف إمارات الدولة.

ودعا النعيمي المستهلكين إلى استخدام تطبيقات الشراء الالكترونية لتسهيل عمليات الشراء مشيرا الى ان التطبيقات متوافرة بكثرة.



كما دعا إلى استخدام التطبيقات الالكترونية التي طرحتها منافذ البيع كذلك بدلا من الذهاب الى المنافذ للتسوق بشكل مباشر.



واشار إلى ان الإمارات رائدة في قطاع التجارة الالكترونية وحققت تقدما كبيرا في هذا الصدد

كانت العديد من منافذ البيع والجمعيات قد اكدت اليوم استمرارها في العمل وفقا للمواعيد العادية دون اي تغيير مؤكدة وجود وفرة في السلع واستمرار الاستيراد بشكل .