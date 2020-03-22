توقف رحلات الاتحاد للطيران إلى بكين في شيان أولاً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت السلطات المعنية في قطاعي الصحة والطيران في جمهورية الصين الشعبية توجيهات إلى جميع شركات الطيران الدولية التي تشغّل رحلات إلى بكين، بضرورة التوقف في مطارات محددة في الصين قبل متابعة رحلاتها إلى العاصمة الصينية، نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، .

واعتباراً من اليوم 22 مارس، ستتوقف رحلات الاتحاد للطيران المتجهة إلى بكين في مدينة شيان حيث سيغادر المسافرون الطائرة للخضوع للفحوصات الطبية وإنهاء معاملات الجمارك وأخذ امتعتهم، علماً أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً طويلاً. وبعد الحصول على موافقة السلطات المحلية، يسمح للمسافرين بالعودة إلى الطائرة لإكمال الرحلة القصيرة إلى بكين.

ولا تشمل هذه التوجيهات رحلة العودة من بكين إلى أبوظبي.