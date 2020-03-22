أصحاب «رخصة تاجر» يعرضون منتجاتهم في «الحديقة القرآنية»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

شارك عدد من أصحاب «رخصة تاجر»، التي تُعنى بترخيص المشروعات التجارية الناشئة المبتكرة، وتدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في معرض الحديقة القرآنية بالخوانيج، التابعة لبلدية دبي، حيث عرضوا منتجاتهم لمدة يومين.

وشارك في المعرض، الذي تم تنظيمه أخيراً، خمسة مشروعات من مركز راشد لأصحاب الهمم، وذلك في إطار مذكرة تفاهم بين المركز واقتصادية دبي لدعم المواطنين من أصحاب الهمم، وإصدار «رخصة تاجر» لهم.

وضمت قائمة المشروعات المشاركة في المعرض من مركز راشد، مشروع «عبدالرحيم ون لشغل الحطب»، ويشمل تنفيذ أعمال الرسم والنقش والزخرفة الداخلية، التي يتم تنفيذها بالألوان أو بالخشب أو بالجبس، إضافة إلى مشروع «حليمة لتجارة العطور والهدايا»، ويشمل تجارة الملابس الجاهزة النسائية، والعود والبخور والطيب.

ومن المشروعات أيضاً مشروع «راشد للابتكار والتصميم»، ويشمل خدمات تنضيد الحروف للمطبوعات، والتصميم الفني للمطبوعات، علاوة على مشروع «عوشة لخدمات الخياطة والتصميم»، ومشروع «يونس الطيب لتنسيق الزهور».

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مشروعات من مراكز راشد لأصحاب الهمم شاركت في المعرض.