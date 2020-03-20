الاتحاد للطيران تجري تعديلات مؤقتة على شبكة وجهاتها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وتأثيره المستمر على خدمات السفر الجوي حول العالم، تواصل الاتحاد للطيران اتباع توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومات الدولية والهيئات التنظيمية، وقامت بتطبيق تغييرات مجتمعة على شبكة وجهاتها. وتأتي تلك الخطوة أيضًا حرصًا منها على سلامة وراحة عملائها وموظفيها، وللحد من التعطيل الذي قد يطرأ على عملياتها من وقت لآخر خلال هذه المرحلة. وسيتم تطبيق التعديلات التالية على الخدمات من أبوظبي بشكل مؤقت:

الهند

أحمد أباد (AMD)، بنجلور(BLR)، كالكوت(CCU)، كاليكوت(CCJ)،شيناي (MAA)، كوجين(COK)، حيدر أباد(HYD)،دلهي (DEL)، مومباي (BOM)، تريفاندروم (TRV)

تعليق كافة الرحلات من تاريخ 22 مارس وحتى 28 مارس.

كازاخستان

أستانة (TSE)

خفض الرحلات إلى رحلة واحدة في الأسبوع من 19 حتى 31 مارس.

تعليق كافة الرحلات من 1 إبريل وحتى 30 إبريل.

المالديف

ماليه (MLE)

خفض الرحلات إلى رحلة واحدة في اليوم من 23 مارس وحتى 30 إبريل.

روسيا

موسكو(MOW)

تعليق كافة الرحلان من 20 مارس وحتى 30 إبريل.

سريلانكا

كولومبو (CMB)

خفض الرحلات من رحلتين في اليوم إلى رحلة واحدة من 29 مارس وحتى 30 إبريل.

ولا تزال التغييرات أدناه، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، على حالها:

أذربيجان

باكو (GYD)

تعليق كافة الرحلات من 18 مارس حتى 30 إبريل

البحرين (BAH)

خفض الرحلات من ثلاث رحلات يوميًا إلى رحلة واحدة حتى 1 مارس، ثم رفع الرحلات إلى رحلتين في اليوم من 1 أبريل وحتى 30 أبريل.

الصين

شنغهاي (PVG)

تعليق كافة الرحلات حتى 28 مارس.

تشنغدو (CTU)

تعليق كافة الرحلات حتى إشعار آخر.

هونغ كونغ (HKG)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 يوليو.

مصر

القاهرة (CAI)

تعليق كافة الرحلات من 20 مارس حتى 30 إبريل.

اليونان

أثينا (ATH)

خفض الرحلات من رحلات يومية إلى أربع رحلات في الأسبوع (يتم تشغيلها أيام الأثنين والأربعاء والجمعة والسبت) اعتباراً من 1 إبريل وحتى 30 إبريل.

إندونيسيا

جاكرتا (CGK)

خفض الرحلات من رحلتين يوميًا إلى رحلة واحدة في اليوم (تعليق الرحلة رقم EY472/471) من 18 مارس حتى 30 يونيو.

إيطاليا

ميلانو (MXP)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.

روما (FCO)

تعليق الرحلة رقم EY85/86 حتى 30 إبريل.

تعليق الرحلة رقم EY83/84 حتى 30 يونيو.

اليابان

ناغويا (NGO)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 يونيو

طوكيو (NRT)

حفض الرحلات من رحلات يومية إلى أربع رحلات في الأسبوع (يتم تشغيلها أيام الأثنين والأربعاء والجمعة والأحد) اعتباراً من 1 إبريل وحتى 30 إبريل.

الأردن

عمّان (AMM)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.

كوريا

سيئول (ICN)

خفض الرحلات من رحلات يومية إلى أربع رحلات في الأسبوع (يتم تشغيلها أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد) اعتبارًا من 30 مارس حتى 30 إبريل.

المملكة العربية السعودية

الرياض (RUH)، جدّة (JED)، الدّمام (DMM)، المدينة المنوّرة (MED)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.

كينيا

نيروبي (NBO)

تعليق كافة الرحلات من 19 مارس حتى 30 إبريل.

الكويت (KWI)

تعليق كافة الرحلات حتى 31 مارس.

لبنان

بيروت (BEY)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.

المغرب

الدار البيضاء (CMN) والرباط (RBA)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.

عُمان

مسقط (MCT)

خفض الرحلات من ثلاثة يوميًا إلى رحلتين في اليوم حتى 30 إبريل.

الفلبين

مانيلا (MNL)

تعليق كافة الرحلات من 18 مارس حتى 31 مارس.

صربيا

بلغراد (BEG)

تعليق كافة الرحلات من 20 مارس وحتى 30 إبريل.

سنغافورة (SIN)

خفض الرحلات من رحلات يومية إلى أربع رحلات في الأسبوع (يتم تشغيلها أيام الأحد والثلاثاء والخميس والجمعة) اعتباراً من 1 إبريل وحتى 30 إبريل.

إسبانيا

مدريد (MAD) وبرشلونة (BCN)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.

السودان

الخرطوم (KRT)

تعليق كافة الرحلات من 18 مارس حتى 30 إبريل.

سويسرا

جنيف (GVA)

تعليق كافة الرحلات من 19 مارس حتى 30 إبريل.

تايلاند

بانكوك (BKK)

خفض الرحلات من ثلاث رحلات يوميًا إلى رحلتين في اليوم (تعليق الرحلة رقم EY406/405) من 1 إبريل حتى 2 مايو.

تركيا

إسطنبول (IST)

تعليق كافة الرحت حتى 30 إبريل.

ملاحظة هامة:

قد تطرأ تغييرات مستقبلية تبعًا للتوجيهات الحكومية في الأسواق الرئيسية. وفي الوقت الحالي، تعمل الاتحاد للطيران بشكل وثيق مع السلطات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتواصل مراقبة الأوضاع عن كثب.

بالنسبة للمسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات، تم اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة باسترداد التذاكر، أو تغيير مواعيد الرحلات لحين استئناف الخدمات.

تهيب الاتحاد للطيران بضيوفها الذين تأثرت رحلاتهم بقيود السفر المفروضة نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، الاتصال بخدمة العملاء في الشركة، فقط، إذا كانت مواعيد سفرهم مقررة خلال 48 ساعة القادمة. حيث تشهد مراكز الاتصال لدينا ضغطًا كبيرًا من المكالمات يترتب عليه وقت انتظار أكثر من المتوقع. ومن أولوياتنا مساعدة الضيوف الذين لديهم ترتيبات سفر وشيك.

يمكن التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران من داخل الإمارات العربية المتحدة عبر الرقم (+971) 600 555 666، أو مركز الاتصال المحلي التابع للشركة، والذي يمكنكم إيجاده عبر الرابط التالي:

etihad.com/en-us/help/contact-us

أما بالنسبة للمسافرين الذين قاموا بحجز رحلاتهم مع وكيل سفر، فيتيعن عليهم التواصل مباشرة مع وكيل سفرهم لإجراء أي عمليات تعديل أو إلغاء.

تتوافر تحديثات دورية للسفر وفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عبر موقعنا: etihad.com

للغة العربية: www.etihad.com/ar/travel-updates/covid-19

للغة الإنجليزية: https://.etihad.com/en/travel-updates/covid-19