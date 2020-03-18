7 دول عربية تغلق حدوها بالكامل أمام الرحلات الجوية

في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تفرض المزيد من الدول قيوداً على السفر والهجرة، واضطرت شركات الطيران إلى إلغاء آلاف الرحلات وذلك للامتثال للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية التي تصدرها الحكومات والسلطات حول العالم، إليكم 7 دول عربية أغلقت حدودها بالكامل أمام الرحلات الجوية المنتظمة:
- العراق
تعليق الرحلات الجوية المدنية عبر مطارات البلاد، في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا، ويشمل قرار التعليق الرحلات الداخلية والخارجية، حتى 24 مارس الجاري.
- الأردن
تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري، وعليه تعتبر جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين.
- السعودية
قررت السعودية، تعليق الرحلات الجوية الدولية إلى جميع مطارات المملكة اعتباراً من منتصف الشهر الجاري ولمدة أسبوعين.
- مصر
أعلن مصر تعليق حركة الطيران في كافة المطارات، اعتبارا من الخميس وحتى نهاية شهر مارس الجاري.
- المغرب
قررت السلطات المغربية وقف جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى أراضيه "حتى إشعار آخر"، وفي وقت سابق السبت، أعلنت المغرب وقف الرحلات الجوية مع 21 دولة عربية وأجنبية.
- السودان
إغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري، وسط مخاوف من تفشي الفيروس.
- الكويت
تعليق رحلات الطيران التجارية، من وإلى مطار الكويت الدولي ويستثني القرار الرحلات التي تحمل مواطنين والشحن الجوي.