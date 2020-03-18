7 دول عربية تغلق حدوها بالكامل أمام الرحلات الجوية

المصدر: أزاد عيشو

في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تفرض المزيد من الدول قيوداً على السفر والهجرة، واضطرت شركات الطيران إلى إلغاء آلاف الرحلات وذلك للامتثال للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية التي تصدرها الحكومات والسلطات حول العالم، إليكم 7 دول عربية أغلقت حدودها بالكامل أمام الرحلات الجوية المنتظمة:

- العراق

تعليق الرحلات الجوية المدنية عبر مطارات البلاد، في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا، ويشمل قرار التعليق الرحلات الداخلية والخارجية، حتى 24 مارس الجاري.

- الأردن

تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري، وعليه تعتبر جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين.

- السعودية

قررت السعودية، تعليق الرحلات الجوية الدولية إلى جميع مطارات المملكة اعتباراً من منتصف الشهر الجاري ولمدة أسبوعين.

- مصر

أعلن مصر تعليق حركة الطيران في كافة المطارات، اعتبارا من الخميس وحتى نهاية شهر مارس الجاري.

- المغرب

قررت السلطات المغربية وقف جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى أراضيه "حتى إشعار آخر"، وفي وقت سابق السبت، أعلنت المغرب وقف الرحلات الجوية مع 21 دولة عربية وأجنبية.

- السودان

إغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري، وسط مخاوف من تفشي الفيروس.

- الكويت

تعليق رحلات الطيران التجارية، من وإلى مطار الكويت الدولي ويستثني القرار الرحلات التي تحمل مواطنين والشحن الجوي.