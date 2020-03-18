«دو»: خطط جديدة لدعم وتسهيل العمل عن بُعد

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في شركة «دو»، عبدالواحد جمعة، إن «الشركة تسعد حالياً لطرح خطط وعروض جديدة لدعم وتسهيل آليات العمل عن بُعد».

وأضاف جمعة في تصريحات، لـ«الإمارات اليوم»، أن «خطط الدعم الجديدة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها، خلال الأيام القليلة المقبلة، تتضمن آليات مجانية تعزّز العمل عن بُعد بشكل أكثر فاعلية لمجتمعات الأعمال»، مشيراً إلى أن «الخطط الجديدة التي تعمل الشركة على إعدادها ستشمل آليات داعمة للتواصل عبر التطبيقات الحديثة».

وأوضح أن «الشركة دعمت، أخيراً، إمكانية استخدام برامج (ويبكس) مجانا لمجتمعات الأعمال ولفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، لدعم التوسع في خطط العمل عن بُعد، وإقامة الاجتماعات، حيث تتيح (ويبكس) المحادثات الجماعية، وعقد (الفيديو كونفرانس)، أو المؤتمرات المرئية عن بُعد لعدد من الأشخاص في الوقت نفسه».