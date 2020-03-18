مليار درهم حزمة مساعدات اقتصادية من «دبي القابضة» و«مِراس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «دبي القابضة» الاستثمارية، وشركة «مِراس»، أمس، عن إطلاق حزمة مساعدات اقتصادية، بهدف دعم شركائهما وعملائهما الحاليين (أفراداً وشركات) عبر محفظة شركاتهما.

وأفاد بيان بأن حزمة المساعدات الاقتصادية التي تتجاوز قيمتها مليار درهم، صممت للحدّ والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد على بعض الشركات العاملة والأفراد، ضمن محفظة مشروعات ومجمعات «دبي القابضة» و«مِراس».

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة» و«مِراس»: «لقد أصدرنا تعليماتنا لفرق العمل المعنية في (دبي القابضة) و(مِراس) بالحرص على تقديم المساعدة والدعم لبعض عملائنا الحاليين من الشركات والأفراد المتأثرين بأزمة تفشي فيروس (كوفيدـ19)».

وأضاف سموّه أن «هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية والاقتصادية في دعم شركائنا خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، وسنعمل على تصميم حزم مساعدات ودعم اقتصادية مفصّلة للجهات المتأثرة بالأزمة في القطاعات التي نعمل بها».

وكانت كل من «دبي القابضة» و«مِراس» قامتا بتشكيل فرق عمل مختصّة تتمثل مهمتها في مراجعة المتطلبات المحددة للمتأثرين بتداعيات تفشي «كورونا»، ودراسة كل حالة على حدة، لضمان توفير التحفيز والدعم الاقتصادي الكافي لهم.