«دبي المالي» يغلق قاعة التداول ومكاتب خدمة العملاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، إغلاق قاعة التداول ومكاتب خدمة العملاء مؤقتاً اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار حرصه على الصحة العامة للمتعاملين والموظفين، ومواكبة للإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في الإمارات لاحتواء فيروس «كورونا».

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، حسن السركال، إن الإغلاق المؤقت لقاعة التداول لا يؤثر بأي حال على استمرار أنشطة التداول في السوق، حيث يمكن للمستثمرين مواصلة نشاطهم كالمعتاد من خلال القنوات الإلكترونية والذكية ومن خلال التواصل مع شركات الوساطة المعتمدة في السوق، كما يمكنهم تقديم طلباتهم ومتابعتها إلكترونياً عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي، والتي يمكن الوصول إليها من خلال تحميل تطبيق الخدمات الذكية لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني: (www.dfm.ae).

وأضاف السركال: «في ظل هذا الإجراء المؤقت سيقتصر دخول قاعة التداول في سوق دبي المالي على موظفي شركات الوساطة المعتمدة في السوق ممن تتواجد مكاتبهم داخل القاعة».

وحث السوق المتعاملين على إنجاز معاملاتهم عبر القنوات الذكية التي يوفرها في إطار استراتيجية «البورصة الذكية» التي تواكب رؤية القيادة بشأن التحوّل الرقمي، بما في ذلك تطبيقات الهواتف الذكية ومنصات الخدمات الإلكترونية المتعددة، التي تتيح لهم متابعة استثماراتهم في السوق وإنجاز معاملاتهم بأعلى درجات السلاسة والفعالية والأمان.

حسن السركال:

• «الإغلاق المؤقت لقاعة التداول لا يؤثر بأي حال على استمرار أنشطة التداول في السوق».