«تبريد» توزع 285 مليون درهم على المساهمين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقرت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، توزيع أرباح نقدية بقيمة 285 مليون درهم (10.5% من رأس المال) عن العام الماضي، بزيادة نسبتها 11% عن الأرباح الموزعة في عام 2018.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن الزيادة في الأرباح الموزعة على المساهمين جاءت نتيجة النمو القوي الذي حققته الشركة عام 2019، وهو ما رسخ مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً. وقال رئيس مجلس إدارة «تبريد»، خالد عبدالله القبيسي: «خلال عام 2019، حققت (تبريد) زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 11%، وقامت بتزويد المتعاملين بشبكة تبريد جديدة، لتصل بذلك السرعة الإجمالية التي تنتجها محطات تبريد إلى 1.182 مليون طن تبريد»، مؤكداً أن الشركة مستمرة في تنمية قاعدة عملائها. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«تبريد»، بدر اللمكي، إن «إيرادات الشركة زادت بنسبة 5% لتبلغ 1.52 مليار درهم، ما يعكس بوضوح قوة ومرونة نموذج أعمالنا الذي يمنحنا القدرة المالية الكافية لمواصلة التكيف مع توجهات السوق، وتعزيز كفاءة عملياتنا وشبكاتنا».