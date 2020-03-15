الاتحاد للطيران تجري تعديلات مؤقتة على شبكة وجهاتها

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وتأثيره على خدمات السفر الجوي حول العالم، تواصل الاتحاد للطيران اتباع توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومات الدولية والهيئات التنظيمية، وقامت بتطبيق تغييرات مجتمعة على شبكة وجهاتها. وتأتي تلك الخطوة أيضًا حرصًا منها على سلامة وراحة عملائها وموظفيها، وللحد من التعطيل الذي يطرأ على عملياتها من وقت لآخر خلال هذه المرحلة. وسيتم تطبيق التعديلات التالية على الخدمات من أبوظبي بشكل مؤقت:

ميلانو (MXP)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل

روما (FCO)

تعليق الرحلة رقم EY85/86 حتى 30 إبريل

تعليق الرحلة رقم EY83/84 حتى 30 يونيو

بيروت (BEY)

تعليق كافة الرحلات من 16 مارس حتى 31 مارس

إسطنبول (IST)

تعليق كافة الرحلات من 16 مارس حتى 31 مارس

الدار البيضاء (CMN) والرباط (RBA)

تعليق كافة الرحلات من 16 مارس حتى 31 مارس

عمّان (AMM)

تعليق كافة الرحلات من 17 مارس حتى 31 مارس

مدريد (MAD) وبرشلونة (BCN)

تعليق كافة الرحلات من 17 مارس حتى 31 مارس

جاكرتا (CGK)

خفض الرحلات من رحلتين يوميًا إلى رحلة واحدة يوميًا (تعليق الرحلة رقم EY472/471) من 18 مارس حتى 30 يونيو

سيؤول (ICN)

خفض الرحلات من رحلات يومية إلى أربع رحلات في الأسبوع (يتم تشغيلها أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد) اعتبارًا من 30 مارس حتى 30 إبريل

هونغ كونغ (HKG)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 يونيو

بانكوك (BKK)

خفض الرحلات من ثلاث رحلات يوميًا إلى رحلتين في اليوم (تعليق الرحلة رقم EY406/405) اعتبارً من 21 مارس حتى 02 مايو

ستبقى التغييرات أدناه، والتي تم الإعلان عنها سابقًا، على حالها:

الرياض (RUH)، جدّة (JED)، الدّمام (DMM)، المدينة المنوّرة (MED)

تعليق كافة الرحلات من 16 مارس حتى 31 مارس

الكويت (KWI)

تعليق كافة الرحلات حتى 31 مارس

البحرين (BAH)

خفض الرحلات من ثلاثة يوميًا إلى رحلتين في اليوم حتى 31 مارس

مسقط (MCT)

خفض الرحلات من ثلاثة يوميًا إلى رحلتين في اليوم حتى 31 مارس

شنغهاي (PVG)

تعليق كافة الرحلات حتى 28 مارس

تشنغدو (CTU)

تعليق كافة الرحلات حتى إشعار آخر.

ناغويا (NGO)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 يونيو

وقد تطرأ تغييرات مستقبلية تبعًا للتوجيهات الحكومية في الأسواق الرئيسية. وفي الوقت الحالي، وتعمل الاتحاد للطيران بشكل وثيق مع السلطات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتواصل مراقبة الأوضاع عن كثب.

وبالنسبة للمسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات، تم اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة باسترداد التذاكر، أو تغيير مواعيد الرحلات لحين استئناف الخدمات.

وتهيب الاتحاد للطيران بضيوفها الذين تأثرت رحلاتهم بقيود السفر المفروضة نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، الاتصال بخدمة العملاء في الشركة فقط، إذا كانت مواعيد سفرهم مقررة خلال 48 ساعة القادمة، حيث تشهد مراكز الاتصال لدينا ضغطًا كبيرًا من المكالمات يترتب عليه وقت انتظار أكثر من المتوقع و

يمكن التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران من داخل الإمارات العربية المتحدة عبر الرقم (+971) 600 555 666، أو مركز الاتصال المحلي التابع للشركة،

أما بالنسبة للمسافرين الذين قاموا بحجز رحلاتهم مع وكيل سفر، فيتيعن عليهم التواصل مباشرة مع وكيل سفرهم لإجراء أي عمليات تعديل أو إلغاء.