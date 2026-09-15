«الخارجية» و«صحة أبوظبي» تتعاونان لإصدار وتصديق شهادات الميلاد والوفاة عبر منصة «تم»

فعَّلت وزارة الخارجية ودائرة الصحة – أبوظبي الربط الإلكتروني لإصدار شهادات الميلاد والوفاة وتصديقها عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم»، ما يشكّل تطوراً نوعياً في تحسين جودة الخدمات الحكومية في الإمارة وتسهيل رحلة المتعاملين، ويعزز جهود الريادة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وتختصر الخدمة الجديدة رحلة المتعامل إذ بات بإمكانه إتمام المعاملات خلال دقائق في أي وقت عبر إجراء واحد ونافذة إلكترونية موحّدة. ويأتي هذا التكامل الإلكتروني استجابةً لاحتياجات الأفراد والأسر في إمارة أبوظبي، بتوفير خدمات أكفأ وأسرع وأكثر فاعليةً ترتقي بتجربة المتعاملين وتُسهم في تبسيط الإجراءات.

وأكدت الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية أن الوزارة تمضي قدُماً في ترسيخ نهج حكومي يقوم على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تبادل البيانات وتكامل الأنظمة وتبسيط الإجراءات، لتقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة أكفأ وأكثر فاعلية عبر قنوات موحّدة تُغني عن التنقل بين المنصات المختلفة، مضيفاً أن هذا النهج يعكس أيضاً التزام دولة الإمارات ببناء منظومة حكومية ذكية ومستدامة واستعداداً للمستقبل، ويعزز ريادتها العالمية في مجال تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

وقال خلف هلال المزروعي، مدير عام التمكين المؤسسي والخدمات المجتمعية في دائرة الصحة – أبوظبي: «يعكس هذا التكامل التزامنا المستمر بتعزيز تجربة المتعاملين وضمان سلاسة الخدمات الحكومية عبر قنوات رقمية موحدة، بما يعزز تحقيق رؤيتنا لمنظومة رعاية صحية من بين الأكثر ذكاءً وكفاءةً على مستوى العالم. ويضمن تعاوننا المشترك مع وزارة الخارجية سرعة المعالجة، وتقليل نقاط التواصل، وتحسين جودة الخدمة. من خلال إجراء عملية الإصدار والتصديق ضمن رحلة موحّدة، نختصر الخطوات، ونوفر الوقت، ونحسّن كفاءة خدماتنا، دعماً لرؤية أبوظبي لبناء منظومة حكومية رقمية متكاملة».

يُذكر أن وزارة الخارجية تواصل جهودها لتحقيق التكامل الرقمي مع مختلف الجهات الحكومية منذ بدء مشروعها للربط الإلكتروني؛ حيث ربطت الوزارة خدماتها مع عدد كبير من الجهات الحكومية، ما أسهم في تقليص الإجراءات والمتطلبات وخفض زمن تقديم الخدمة بنسبة تصل إلى 90%.



وفي عام 2025، بلغ إجمالي شهادات الميلاد والوفاة الصادرة في الإمارة نحو 47,000 شهادة، وتواصل دائرة الصحة – أبوظبي العمل مع شركائها على تطوير مزيد من الخدمات الرقمية المتقدمة التي تنسجم مع أولويات الإمارة في تحسين كفاءة العمل الحكومي، وتسريع الإجراءات، وتوفير خدمات صحية ومجتمعية نوعية تطبق أفضل الممارسات العالمية.