2.1 % انخفاضاً سنوياً في أسعار المستهلك بأبوظبي خلال فبراير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف التقرير الصادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي، حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2020، انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 2.1%، ليصل إلى 109.3% خلال فبراير الماضي مقارنة مع 111.6% مع الشهر نفسه من عام 2019.

وأوضح التقرير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.4%، خلال فبراير 2020، ليبلغ 109.3%، مقارنة بـ109.7% لشهر يناير 2020.

وأظهر تقرير المركز انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه الدنيا» بنسبة 2.1%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه المتوسطة» بنسبة 2.3%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه العليا» بنسبة 1.6%، خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2020 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار المستهلك، خلال يناير - فبراير 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، أثر في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى انخفاضها بنسبة 1.9% و2.0% للأسر غير المواطنة، أما شريحة الأسر الجماعية فقد انخفضت بنسبة 2.3%.

وفي ما يتعلق بإسهامات مجموعات الإنفاق الرئيسة، وعددها 12 مجموعة، مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض»، بين تقرير «أبوظبي للإحصاء» أن إسهام مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى»، انخفضت بنسبة 77.1% من مجمل معدّل الانخفاض، خلال فبراير 2020 مقارنة بفبراير 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 5.1%.

وأضاف أن مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» أسهمت بنسبة 31.9% من مجمل معدل الانخفاض، الذي وقع خلال فبراير 2020 مقارنة بفبراير 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 8.5%.