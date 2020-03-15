«قلب أوروبا».. أكبر موطن للشعاب المرجانية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد مشروع قلب أوروبا، على بُعد أربعة كيلومترات من ساحل دبي، من المشروعات التي تراعي الاستدامة، حيث من المتوقع أن يصبح المشروع أكبر مواطن الشعاب المرجانية في العالم، مع زراعة 100 ألف شعبة مرجانية جديدة في المشروع حالياً، إلى جانب آلاف الشعاب الموجودة، وهو ما دفع قناة «يورونيوز» الأوروبية لتسجيل وثائقي عن المشروع، ركزت فيه على كيفية زراعة الشعاب المرجانية في بيئة طبيعية تحت الماء.

ويضم المشروع سبع جزر اصطناعية تحتوي على 15 فندقاً ومنتجعاً، إضافة إلى 4000 منزل لقضاء العطلات على الشواطئ الرملية البيضاء، فضلاً عن فيلات عائمة ووحدات فندقية.