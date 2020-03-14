"موانئ أبوظبي" توقف خدمات السفن السياحية مؤقتاً بسبب "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت "موانئ أبوظبي" حزمة من الإجراءات الاحترازية من "فيروس كورونا" حيث أوقفت خدمات السفن السياحية القادمة من موانئ محلية وأجنبية إلى ميناء زايد ومحطة شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية، حتى إشعار آخر، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة مستخدمي مرافقها

وسيستمر "ميناء زايد" في استقبال السفن السياحية التي تحمل طاقم تشغيلها فقط، مع اتخاذ جميع التدابير الصحية والوقائية تجاه أفراد الطاقم للتأكد من سلامتهم وصحتهم. كما ستقدم موانئ أبوظبي خدمات التموين وكافة الخدمات المطلوبة لتلك السفن.