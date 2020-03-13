مجلس إدارة «دانة غاز» يوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قرر مجلس إدارة «دانة غاز» توصية الجمعية العمومية للشركة، المقرر انعقادها بتاريخ 14 أبريل المقبل، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 5.5 فلوس للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

وكانت الشركة سجلت في السنة المالية الماضية أعلى أرباح سنوية لها خلال سبع سنوات، حيث أظهرت النتائج ارتفاع صافي أرباح الشركة ليصل إلى نحو 575 مليون درهم في عام 2019، مقارنة بصافي خسارة بلغ 682 مليون درهم في السنة المالية 2018.

وارتفع صافي الأرباح من العمليات التشغيلية خلال العام الماضي، قبل احتساب مخصصات غير مكررة، بنسبة 80% ليصل إلى 422 مليون درهم، مقارنة بـ235 مليون درهم في عام 2018.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دانة غاز»، باتريك ألمان وارد: «تمكنا خلال عام 2019 من زيادة إنتاجنا وتحسين عملياتنا التشغيلية، الأمر الذي جعلنا أكثر مرونة في مواجهة الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع النفط حالياً».