850 % ارتفاعاً في مبيعات مواد التعقيم بالأسواق المحلية خلال 3 أسابيع

المصدر: أحمد الشربيني - الشارقة

كشفت دراسة أجرتها تعاونية الشارقة عن ارتفاع في مبيعات مواد التعقيم السائلة للأيدي بنسب جاوزت 850% في أسواق التجزئة بالدولة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وذكرت التعاونية لـ«الإمارات اليوم» أن الدراسة كشفت أيضاً عن ارتفاع مبيعات المناديل المبللة بنسب وصلت إلى 70%، فيما شهدت مبيعات الصابون السائل ارتفاعاً بلغ 20% خلال فترة الدراسة.

إلى ذلك افتتحت التعاونية، أمس، منفذ السيوح، باستثمارات تبلغ ستة ملايين درهم، مشيرة إلى أنها تعتزم إقامة «مول» كبير في منطقة الرحمانية، فضلاً عن فرعين جديدين، ليرتفع إجمالي المنافذ التابعة للجمعية إلى 38 فرعاً بنهاية العام الجاري.

فرع جديد

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد سالم الجنيد، إن التعاونية أطلقت، أمس، الفرع الـ35 لها في منطقة «السيوح 4»، باستثمارات جاوزت ستة ملايين درهم، وبمساحة تبلغ 1260 متراً مربعاً، موضحاً أن المنفذ يتضمن 12 ألف صنف من المواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى ملحمة ومشوى للحوم والأسماك. وأضاف الجنيد أن التعاونية تنفذ خططاً توسعية لمواكبة النمو الاقتصادي المتسارع في إمارة الشارقة، عبر إنجاز منافذ جديدة وفق استراتيجية لبناء منظومة اقتصادية حديثة في قطاع التجزئة، للوجود في عدد من المناطق بمختلف أنحاء الإمارة، لافتاً إلى أن منفذ السيوح الجديد سيوفر خدمات جديدة للسكان في المنطقة والمناطق المجاورة.

ارتفاع كبير

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في تعاونية الشارقة، حسن السوقي، إن التعاونية رصدت، عبر دراسة سوقية أجرتها أخيراً، ارتفاعاً كبيراً في مبيعات مواد التعقيم السائلة للأيدي في الأسواق المحلية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بنسب جاوزت 850%، فيما ارتفعت مبيعات منتجات المناديل المبللة المعقمة بنسب بلغت 70%، فضلاً عن زيادة مبيعات عبوات الصابون السائل بنسب بلغت 20%، وقطع الصابون التقليدية بنسب بلغت 30%، فيما ارتفعت مبيعات منتجات القفازات المطاطية بنسب بلغت 25%.

وأضاف السوقي أن التعاونية لديها خطط جديدة للتوسع في أسواق التجزئة، تشمل إنشاء مركز تجاري كبير في منطقة الرحمانية، إضافة إلى فرع جديد في منطقة كلباء، وفرع بنظام «مول كمونيتي مصغر» في منطقة الزبير.

وتوقع إنجاز تلك الفروع والمراكز وافتتاحها قبل نهاية العام الجاري، ما يرفع إجمالي عدد المنافذ التابعة للتعاونية إلى 38 منفذاً بنهاية عام 2020.

نمو المبيعات

بدوره، قال مدير الإمداد وترويج البضائع في تعاونية الشارقة، راشد بن هويدن، إن تقديم موعد عطلة الربيع للمدارس، وتأجيل معظم المتعاملين خططهم المتعلقة بالسفر أخيراً، أسهما في زيادة المبيعات في منافذ الجمعية خلال الأسبوعين الماضيين، بنسب بلغت نحو 10%، مع توقع نمو المبيعات بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الجمعية علّقت عمليات التوريد لعدد من السلع الغذائية الصينية والموردة من بعض الدول الآسيوية أخيراً، مع توفير بدائل عدة من دول عربية وأوروبية، مشيراً إلى أنها تعمل حالياً على خطط لطرح عروض تخفيضات قبيل وخلال شهر رمضان المقبل.

مبادرات

قال مدير الإمداد وترويج البضائع في تعاونية الشارقة، راشد بن هويدن، إن التعاونية تعمل حالياً على تنفيذ مبادرات تتضمن تعقيم عربات التسوق قبل وبعد الاستخدام من المتسوقين، مع توزيع عبوات تعقيم الأيدي مجاناً على المستهلكين، في إطار نشر ثقافة تعقيم الأيدي.

10 %

نمواً في مبيعات التعاونية خلال الأسبوعين الماضيين.

38

فرعاً لتعاونية الشارقة بنهاية 2020.