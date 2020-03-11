400 مليون درهم توزيعات «إمباور» على المساهمين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن توزيع 400 مليون درهم أرباحاً للمساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وهو ما يمثل 46% من إجمالي الأرباح الصافية بقيمة 871 مليون درهم، والتي سجلتها «إمباور» للسنة المالية الماضية، وذلك بزيادة بلغت 8.3% مقارنة بعام 2018، كما سجلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت نحو 2.19 مليار درهم في السنة ذاتها بزيادة بلغت نسبتها 7.9%، مقارنة بـ2018، وبلغ إجمالي التوزيعات على المساهمين 2.250 مليار درهم منذ 2004.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «نحن ملتزمون بتحقيق قيمة مضافة لاقتصاد دبي وللمساهمين في الشركة وللمتعاملين الذين بلغ عددهم 120 ألف متعامل، يتوزعون على 1180 مبنى بين مطور عقاري ومالك ومستخدم نهائي»، مؤكداً أن نتائج 2019 وأرباحها صفحة جديدة في سجل نجاحات تتواصل منذ 16 عاماً.

وأضاف أن النتائج المتوقعة لـ«إمباور» للعام الجاري واعدة أكثر من سابقاتها، لاسيما بعد إبرام عقود ضخمة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.1 مليار درهم خلال 2019، ويغطي نطاق أعمال تلك العقود الاستشارات الهندسية وإنشاء وتصميم وتشغيل محطات التبريد، وتوسيع شبكة الأنابيب الخاصة بنقل الخدمات، وتمديد شبكات جديدة لخدمة أحدث المشروعات في دبي، إضافة إلى بناء غرف تبادل الطاقة الحرارية وخزانات المياه.