«دبي المالي» ينفذ تجربة فنية للعمل عن بُعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي عن نجاح تجربته الفنية التي أجراها يوم الأحد الماضي، والمتعلقة بإدارة أنشطته التقنية ذات الصلة بتشغيل السوق عن بُعد، في إطار خطته المعتمدة لضمان استمرارية الأعمال في حال مواجهة أي مستجدات طارئة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، حسن السركال: «يسعدنا نجاح هذه التجربة الفنية لإدارة وتشغيل السوق عن بعد من خلال فريق الدعم التقني في سوق دبي المالي، حيث قام أعضاء الفريق بتجربة تشغيل الأنشطة ذات الصلة بأنشطة السوق من منازلهم، حسب الخطة المعتمدة في السوق، لضمان استمرارية الأعمال».

وأضاف السركال: «تضمنت التجربة تشغيل الأنظمة الإلكترونية الرئيسة والمساندة كأنظمة التداول والإيداع والتقاص والتسوية وشاشات التداول عن بعد، وذلك بفضل امتلاك السوق الحلول التقنية المتطورة».