استدعاء 6356 سيارة «هوندا» لعيب في الوسادة الهوائية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق حملة استدعاء لدواعي السلامة، تشمل 6356 سيارة «هوندا»، وتضم طرز «أكورد» موديلات (1998-2000)، و«سيتي» موديل 1999، و«سيفيك» موديلات (1996-1998)، و«سي آر في» موديلات (1998-2000)، و«ليجند» موديلات (1998-2000)، و«أوديسي» موديلات (1998- 2000)، بالتعاون مع شركة المشروعات التجارية في دبي، الموزع الحصري لسيارات «هوندا» في الدولة.

وأكدت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أن الاستدعاء الذي جاء بعد التواصل مع شركة «هوندا موتورز»، يرجع إلى احتمال وجود خلل قد يؤدي إلى حدوث تمزق في وحدة نفخ الوسادة الهوائية، نتيجة الاحتراق غير الطبيعي لوقود الدفع عند انتفاخ الوسادة الهوائية. وأوضحت الوزارة أنه سيتم التكفل بكل إجراءات إصلاح الخلل المتعلقة بهذه الحملة مجاناً.

وأشارت إلى أن شركة المشروعات التجارية ستبدأ، لاحقاً، الاتصال بالمتعاملين الذين اشتروا واحدة من السيارات المتضررة لإخبارهم بهذه الحملة، على أن يتم تنظيم حجز الخدمة، عندما تتوافر قطع الغيار اللازمة من شركة «هوندا موتورز».