تكريم «منطقة الإبداع»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

كرّم قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، شركة منطقة الإبداع، وذلك للإسهام والتعاون المستمر في دعم مبادرات القطاع في المجالات التنموية والمجتمعية. وتأتي هذه الخطوة حرصاً من اقتصادية دبي على توثيق العلاقات مع الشركاء من القطاع الخاص، والتأكيد على أهمية هذه الشراكات، إضافة إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص.

وقال مدير أول قسم التوعية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أحمد الشاعر: «يسعدنا التعاون مع شركة منطقة الإبداع، الأمر الذي يؤكد التلاحم بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعزيز المسؤولية المجتمعية».