«لو ريف» ضمن الأعلى قيمة للوحدات في «مرسى دبي»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تشتهر منطقة مرسى دبي، بناطحات السحاب الفاخرة ومجموعة واسعة من المطاعم والأماكن الترفيهية، وتُعد من أكثر المناطق طلباً لشراء الشقق في الإمارات، حيث حقّقت ثاني أكبر عدد من المشاهدات وفق تقرير موقع «بيوت» عن سوق العقارات في دبي للربع الثالث 2019. وتضم هذه المنطقة المواجهة للبحر أكثر من 200 برج سكني، وتستضيف الفعاليات المختلفة على مدار العام.

ويقع «لو ريف» أو الحلم في قلب مرسى دبي، وهو مبنى سكني، مصمّم من قبل شركة «أتكينز».

وتم البدء فى بناء هذا البرج عام 2004، وتم الانتهاء منه في عام 2006، ويبلغ ارتفاع المبنى 689 قدماً ويشمل البرج 52 طابقاً وطابقاً أرضياً وطابقين مخصصين لمواقف السيارات، ويقع بالقرب من شارع الشيخ زايد ونخلة جميرا ومدينة دبي للإنترنت وقرية المعرفة.

ويعتبر برج «لو ريف» من الأبراج الأعلى سعراً بالنسبة للوحدات السكنية، حيث بيعت أغلى ثلاث شقق في البرج في عام 2013، بقيم تراوحت ما بين 24 و20 و19 مليون درهم.