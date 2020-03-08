أفضل 5 مناطق لشراء استوديو بسعر منخفض في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد تقرير لموقع «بيوت كوم» بأن فئة الوحدات السكنية صغيرة الحجم (الاستوديوهات) من أفضل الخيارات العقارية للمستثمرين الراغبين في عوائد إيجارية جيدة، بالإضافة إلى الراغبين في شراء منزل في دبي بأسعار جيدة، ويعود ذلك لأسعارها المعقولة والمنافسة.

وحدّد التقرير، خمس مناطق تتوافر فيها هذه المنتجات السكنية بأسعار جيدة، هي: «المدينة العالمية»، ومدينة دبي الرياضية، وواحة دبي للسيليكون، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة ليوان.

وأشار التقرير إلى أن المدينة العالمية، تعتبر من المناطق المميزة لشراء الاستوديوهات وبأسعار منافسة، وتمتاز بعائد إيجاري جيد بنسبة تصل إلى 9.4%، ما يجعلها أفضل منطقة لشراء استوديو في دبي بكُلفة منخفضة. وتتوافر استوديوهات للبيع في المدينة العالمية بسعر يبلغ 250 ألف درهم تقريباً، وهو سعر مميز ومناسب، وتراوح مساحة هذه الوحدات بين 450 و500 قدم مربعة.

ووصف التقرير، مدينة دبي الرياضية بالمنطقة المثالية للمهتمين بشراء استوديو للبيع في دبي، بالقرب من المرافق الرياضية والقيام بالأنشطة الخارجية المختلفة، وتضم معالم رياضية بارزة وملاعب وحدائق جميلة. وتتوافر استوديوهات للبيع في مدينة دبي الرياضية بسعر يبلغ 350 ألف درهم تقريباً. وتراوح مساحة هذه الوحدات بين 400 و600 قدم مربعة، وتتميز بإطلالات بانورامية على ملعب الغولف.

كما تتميز استوديوهات واحة دبي للسيليكون بعائد إيجاري مميز بنسبة تصل إلى 7.6%. وتشتهر واحة دبي للسيليكون بنمط حياة مناسب للعائلات، كما تعرف بكونها بمثابة مركز حيوي للأعمال. وتعتبر واحة دبي للسيليكون من أبرز الخيارات للباحثين عن أفضل مناطق لشراء استوديو في دبي بأسعار مناسبة، حيث تضم مجموعة كبيرة من الخيارات، بما في ذلك استوديوهات مفروشة وغير مفروشة بمساحات واسعة، وتتوافر استوديوهات للبيع في واحة دبي للسيليكون بسعر تقريبي يبلغ 330 ألف درهم، وتبلغ نسبة عائد الإيجار 7.6%. ومع تطور المناطق المجاورة مثل دبي لاند، من المرجح أن تبقى واحة دبي للسيليكون خياراً مميزاً للباحثين عن استوديو للبيع في دبي.

كما تضم القائمة مدينة دبي للإنتاج وتتميز استوديوهاتها بمساحاتها الواسعة التي تراوح بين 360 و550 قدماً مربعة، وبخيارات عديدة من المخططات الطابقية التي تناسب الجميع.

وتضم المنطقة أماكن مميزة مثل «سيتي سنتر معيصم»، وتقع بالقرب من قرية جميرا الدائرية ومدينة دبي الرياضية، وتتوافر استوديوهات للبيع في مدينة دبي للإنتاج بسعر تقريبي يبلغ 300 ألف درهم.

ولفت التقرير إلى أن المنطقة الخامسة والأخيرة هي مدينة ليوان، وتضم استوديوهات للبيع على امتداد الطريق السريع الرئيس المؤدي لطريق دبي العين (E66)، وتعتبر جزءاً من دبي لاند، وهي من أبرز مناطق التملك الحر في دبي، وتقع المنطقة على تقاطع شارعي (E311)، و(E66)، وتتميز الاستوديوهات فيها بتصاميم أنيقة وعصرية بمساحة تراوح بين 400 و500 قدم مربعة، وتتوافر استوديوهات للبيع في ليوان بسعر تقريبي يبلغ 350 ألف درهم تقريباً.

المدينة العالمية تمتاز بعائد إيجاري بنسبة تصل إلى 9.4%.