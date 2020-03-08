تسليم مشروع «الأندلس» مايو المقبل

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع الأندلس من عقارات جميرا للجولف، من المشروعات المهمة من حيث التصميم، ويتوقع تسليمه بالكامل في شهر مايو 2020، وتعتبر شركة عقارات جميرا للجولف من الشركات التي تعمل على تأسيس وجهات عالمية للجولف، إذ طورت الشركة مجمعات ومرافق ترفيهية راقية في وسط ملعبين مؤهلين للبطولات العالمية. ويعتمد تصميم مشروع «الأندلس» على الطراز المتبع في بناء القرى الأندلسية، كما يتميز بنمط الحياة الفاخرة والأسعار المناسبة، ويضم 715 شقة سكنية، و95 وحدة تاون هاوس مع مرافق ووسائل راحة فاخرة بما في ذلك مسجد، وفندق، ومركز بيع بالتجزئة، ومسبح. وتم إنجاز ثلاثة مباني ضمن المشروع ومن المتوقع استكمال وتسليم باقي المشروع في مايو 2020.