إنجاز «أليكسيس تاور» في دبي بحلول 2022

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

أكدت شركة «ريبورتاج» العقارية، أن الشركة باشرت، أخيراً، الأعمال الإنشائية بمشروع «أليكسيس تاور»، حيث تم إنجاز أكثر من 10% من المشروع، فيما يتوقع تسليمه بحلول الربع الأخير من 2022.

وأنجزت الشركة بيع ما يقارب 50% من وحدات المشروع الكائن بمنطقة داون تاون جبل علي في دبي، وذلك عقب شهرين من إطلاق المشروع بشكل رسمي.

ويوفر المشروع 370 وحدة سكنية فاخرة، بواقع 259 أستوديو، و98 شقة مكونة من غرفة واحدة، و13 شقة ذات غرفتين، إضافة إلى ثمانية محال تجزئة. والبرج يتألف من 16 طابقاً، مع توافر ثلاثة طوابق لمواقف السيارات، كما يضم عدداً من المرافق، منها صالة رياضية «جيم»، وحمام سباحة، ومركز سباحة للأطفال، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومنطقة استقبال، ومحال تجزئة، وثلاثة مصاعد بجانب مصعد للخدمات. ويقع المشروع على بعد 10 دقائق فقط من موقع «إكسبو 2020»، وبالقرب من مطار آل مكتوم، ومول ابن بطوطة، مع وجود مخرج مباشر على شارع الشيخ زايد، ومحطة المترو، ما أسهم في استقطاب العديد من المشترين الراغبين في الاستفادة من مزايا ومواصفات المشروع.