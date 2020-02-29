418.3 ألف نزيل فندقي في «جزيرة ياس» 2019

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

بلغ عدد نزلاء الفنادق في جزيرة ياس في أبوظبي خلال عام 2019، أكثر من 418 ألفاً و333 نزيلاً فندقياً، وبلغت نسبة الإشغال في فنادق الجزيرة 78% بنمو 2.2% عن عام 2018.

وأكدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، في تقرير لها حول الأداء السياحي لجزيرة ياس، أن إجمالي إيرادات فنادق جزيرة ياس بلغ 401 مليون درهم خلال عام 2019، بنمو 1.4%، وبلغ متوسط فترة الإقامة في فنادق الجزيرة 2.5 ليلة فندقية بنمو 2.8%، في حين بلغ متوسط سعر الغرفة 380 درهماً، بنمو 2.9%، وبلغت قيمة الإيرادات لكل غرفة متاحة 297 درهماً بنمو 5.2% عن عام 2018.

وأوضح التقرير أن سكان الإمارات تصدروا نزلاء الفنادق في جزيرة ياس بنسبة 23%، يليها زوّار الهند بنسبة 14%، ثم البريطانيون بنسبة 8%، بينما جاء السعوديون على رأس زوّار الدول العربية بنسبة 6% من إجمالي زوّار جزيرة ياس.

ووفقاً للدائرة، فإن عدد الفنادق الموجودة في جزيرة ياس هي 7 فنادق، تضم أكثر من 2259 غرفة فندقية، وتتنوع الغرف الفندقية في الجزيرة ما بين فندق واحد فئة 5 نجوم وثلاثة فنادق فئة 4 نجوم وفندقين فئة نجمة إلى 3 نجوم، بجانب فندق واحد يتألف من الشقق الفندقية.

وأوضحت الدائرة أن فنادق الجزيرة استقبلت 98 ألفاً و465 نزيلاً فندقياً خلال الربع الرابع من عام 2019، وبلغت نسبة الإشغال 79%، في حين بلغت الإيرادات 134 مليون درهم، وبلغ متوسط فترة الإقامة في فنادق الجزيرة 2.7 ليلة فندقية، وبلغ متوسط سعر الغرفة 517 درهماً، في حين بلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة 408 دراهم. وتصدر النزلاء من الهند القائمة في الربع الرابع بنسبة 18%، تلاهم سكان الإمارات بنسبة 17.8%، ثم بريطانيا بنسبة 10.7%، وجاءت السعودية على رأس الأسواق العربية بنسبة 3%.

ونوهت الدائرة بأن هناك مجموعة كبيرة من الفعاليات التي أسهمت في استقطاب الزوار في الربع الرابع أبرزها «فورمولا 1»، ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «اديبيك»، والعديد من الفعاليات الغنائية والموسيقية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يستمر الزخم السياحي في الربع الأول من العام 2020، مدفوعاً بانعقاد «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، وبطولة أبوظبي للغولف، واحتفالات السنة الصينية، ومؤتمر «فيدكون أبوظبي»، الذي يعد من أهم الأحداث العالمية الخاصة بمحتوى الفيديو عبر الإنترنت، بجانب عدد من الفعاليات الأخرى.

يشار إلى أنّ عدد الزوّار الدوليين القادمين إلى العاصمة الإماراتية في عام 2019 بلغ 11.35 مليون شخص، منهم 2.83 مليون زائر مبيت، و8.53 ملايين من زوّار اليوم الواحد، بنسبة نمو بلغت 10.5% مقابل عام 2018.

401

مليون درهم إجمالي إيرادات فنادق جزيرة ياس خلال 2019.

98.4

ألف نزيل استقبلتهم فنادق الجزيرة خلال الربع الرابع.