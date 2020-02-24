خفض أسعار 15 ألف سلعة خلال رمضان المقبل

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، إن الوزارة تعمل، بالتعاون مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية، على تقديم عروض وخفض أسعار أكثر من 15 ألف سلعة غذائية واستهلاكية، خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وتوقع النعيمي في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس، زيادة المخصصات المالية التي تقدمها منافذ البيع والجمعيات، خلال العام الجاري، للعروض والتخفيضات المتنوعة خلال شهر رمضان المقبل، إلى 400 مليون درهم، مقابل 350 مليون درهم خلال الموسم الرمضاني الماضي.

ولفت إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات عدة، خلال الشهر الجاري، مع منافذ بيع وموردين في العديد من مناطق الدولة، لوضع خطة الاستعداد لشهر رمضان، تتضمن توفير السلع الرمضانية، وتقديم عروض وتخفيضات على السلع الأساسية التي يكثر استخدامها في شهر الصوم، مع الالتزام باستمرار المبادرات السابقة، وفي مقدمتها تثبيت أسعار 6000 صنف من السلع.

رفع الأسعار

وحذر النعيمي منافذ البيع والجمعيات التعاونية من رفع أسعار أي سلعة خلال الموسم الرمضاني، من دون موافقة رسمية مكتوبة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على زيادة أسعار أي سلعة بعد دراسة كاملة تجريها بهذا الصدد.

وأشار إلى الاتفاق مع منافذ البيع على ضرورة وجود «كاونتر» في كل منفذ بيع رئيس وفرعي، لمراقبة صناديق الدفع خلال أوقات الذروة بصفة خاصة، مع تسهيل وعدم تأخير عمليات الدفع بالنسبة للمستهلكين، مع تكثيف وضع شاشات توعوية داخل المنافذ، تؤكد على ترشيد الاستهلاك، وتوضح حقوق المستهلكين وأهمية التواصل مع الجهات الرقابية.

وأوضح النعيمي أن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز تنفيذ المبادرة الخاصة بتوفير مزيد من أجهزة كاشف السعر في مختلف منافذ البيع، لتقليل شكاوى المستهلكين من وجود فوارق في الأسعار بين أرفف البيع وصندوق الدفع.

توفير الكميات

وأكد النعيمي أن موردي السلع الغذائية والاستهلاكية في الدولة تعهدوا، خلال اجتماعاتهم مع وزارة الاقتصاد، بتوفير كميات كبيرة من السلع قبيل شهر رمضان المبارك، لتلبية الطلب المتوقع، مع تقديم تخفيضات تصل في بعض السلع إلى أقل من سعر الشراء.

ولفت إلى أن الوزارة اطلعت خلال الاجتماعات على التحديات التي تواجه استيراد السلع، وأكدت ضرورة تنويع مصادر السلع، وستواصل عقد الاجتماعات مع الموردين ومنافذ البيع لوضع خطة التعامل مع الأسواق خلال موسم رمضان، والتأكيد على استمرار طرح السلال الرمضانية، وزيادة محتوياتها وكمياتها.

«الوزارة» حذرت من رفع أسعار أي سلعة خلال رمضان من دون موافقة.