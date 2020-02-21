3.2 مليارات درهم تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 3.2 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 946 مبايعة بنحو 1.6 مليار درهم، منها 83 مبايعة لأراضٍ بـ421 مليون درهم، و863 مبايعة لشقق وفلل بمليار و200 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 1.6 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، حيث سجلت مبايعتين، الأولى بـ42 مليون درهم والثانية بـ28 مليون درهم، تلتهما مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثماني مبايعات بـ22 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها ست مبايعات بـ92 مليون درهم، وثالثة في منطقة الخوانيج الأولى بتسجيلها خمس مبايعات بـ31 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بـ20 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تلتها مبايعتان في منطقة جميرا الأولى، قيمة كل منها 10 ملايين درهم.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 185 مليون درهم، تلتها «الخليج التجاري» بتسجيل 87 مبايعة بـ99 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 82 مبايعة بـ170 مليون درهم.

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مبايعة تم تسجيلها بـ1.6 مليار درهم.