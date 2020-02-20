547 مواطنا تزوّجوا من أجنبيات في 2019

المصدر: أزاد عيشو - دبي

ارتفع عدد عقود زواج المواطنين الإماراتيين من غير إماراتيات إلى 547 عقداً خلال العام الماضي مقارنة بـ 524 عقدا في عام 2018 وبنسبة نمو بلغت 4.38%، فيما بلغ عدد شهادات الطلاق للفترة ذاتها 132 شهادة مقارنة بـ 130 شهادة بنمو وصل إلى نحو 1.5% خلال فترة المقارنة.

وأظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، وصادرة عن دائرة محاكم دبي، أن العام الماضي سجل 152 عقد زواج لإماراتيات من أجانب في العام 2019، مقارنة بـ177عقداً في العام 2018، بتراجع بلغ 14%. في المقابل، بلغ عدد شهادات الطلاق 47 شهادة، مقارنة مع 35 شهادة، وبنمو 34.2% خلال فترة المقارنة.

ووصل إجمالي عقود الزواج المسجلة في إمارة دبي 4598 عقداً خلال العام الماضي مقابل 4444 عقداً في عام 2018 بنمو 3.4%، فيما وصل عدد شهادات الطلاق المسجلة إلى 1308 شهادات في عام 2019 مقابل 1321 شهادة بتراجع 1% عن عام 2018.