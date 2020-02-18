بالصور.. ميسي يلتقي طلاب مدارس في موقع «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حظي 10 طلّاب من مدارس مختلفة في أنحاء الدولة، بفرصة لقاء نجم كرة القدم العالمي، ليونيل ميسي، سفير «إكسبو 2020 دبي»، الذي أكد أنه يترقب انطلاق المعرض المرتقب بكل شوق.

ووفقا لبيان صادر أمس، جاء اختيار الطلاب الـ10 عشوائيا عبر قرعة أجراها برنامج «إكسبو للمدارس»، وأتيحت لهم فرصة مقابلة النجم العالمي برفقة معلّميهم في أيقونة دبي المعمارية الجديدة ساحة الوصل، التي ستكون القلب النابض لموقع الحدث الدولي.

وخلال زيارته موقع الحدث، اصطحب ميسي الطلّاب في جولة بساحة الوصل، حيث التقط معهم صورا، ووقّع لهم على هدايا تذكارية شملت كرات قدم وأحذية للعب كرة القدم، بينما انضمت للجولة شخصيتا «إكسبو 2020 دبي»، راشد ولطيفة.

وأعرب ميسي عن سعادته الكبيرة بهذه الفرصة التي سمحت له كما قال بقضاء وقت مع الطلّاب، الذين سيخرج من جيلهم نجوم المستقبل في عالم الرياضة وفي الكثير من مجالات الحياة لبناء مستقبل عامر بالتفاؤل، يقوده الابتكار والاستدامة والتعاون بين العالم على النحو الذي سيكون عليه «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف ميسي: «إنه لمن دواعي سروري أن أعمل مع (إكسبو)، وأترقب مثل جميع الناس بكل شوق انطلاق (إكسبو 2020 دبي) في أكتوبر، لكي أرى بنفسي الابتكارات الكثيرة، والاستعراضات الحيّة، والفنون والثقافة، من أكثر من 190 بلدا في الحدث الأروع في العالم والمحفل الأكبر لاستعراض نبوغ الإنسانية ومنجزاتها».

يشار إلى أن برنامج «إكسبو للمدارس»، سيعمل على تنظيم ملايين الرحلات المدرسية لطلاب مدارس الإمارات لحضور أول «إكسبو» دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأضخم حدث في العالم العربي، عندما يفتح أبوابه للزوار في 20 أكتوبر 2020 ولمدة ستة أشهر.

يشار إلى أن الطلبة الذين التقوا ميسي من: مدرسة راشد بن سعيد، مدرسة عمر بن الخطاب، مدرسة الجاحظ، مدرسة السعادة، المدرسة الأسترالية الدولية.